Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu

·43·Spor
Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu

Barcelona'nın Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, kötü alışkanlığından ve sigara bağımlılığından vazgeçmeye hazır olmadığını itiraf etti. Sahadaki güvenilir oyununun yanı sıra, tecrübeli eldiven samimiyeti ve açık sözlülüğü sayesinde Katalon ekibinin taraftarlarının sevgisini kazanmayı başardı. The Athletic'e verdiği röportajda futbolcu, kişisel zayıflıkları ve bu kötü alışkanlığa karşı tutumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Spor yayınında yer alan bilgilere göre Szczesny, kariyerinde ilk kez kendine has bir kişisel tezahürata sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Taraftarlar kaleciyi desteklemek için stadyumda özel sloganlar atıyor. Her ne kadar bu durum profesyonel bir sporcu için en ideal şey olmasa da kaleci, gerçek kimliğini gizlemediğini ve taraftarların bu açıklığını takdir ettiğini vurguladı.

Szczesny alışkanlığı hakkında

Futbolcu sigara içmeyi korkunç bir alışkanlık olarak nitelendirdi ve bunu kimseye tavsiye etmediğini açıkça söyledi. Onun sözlerine göre, bu uzun yıllardır taşıdığı ve kendisinin de yenmeye çalışmadığı bir bağımlılıktır. Szczesny, bu durumu saklamaya çalışmadan açıkça itiraf ettiği için taraftarların onu daha da benimsediğini belirtti.

«Asla kendi tezahüratım olmamıştı, bu yüzden şu anki durumun tadını çıkarıyorum. Belki bu dünyadaki en profesyonel durum değil ama ben kendimim. İnsanlar kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyorlar», — diyor Polonyalı kaleci.

Taraftarların tutumu ve insani yönler

Tecrübeli kaleci, takım arkadaşlarının ve taraftarların nikotin, alkol veya kumar gibi pek çok başka bağımlılığa sahip olabileceğini, ancak bu konuda asla iki yüzlülük yapmadığını kaydetti. İnsanların onun sigara içtiğini paparazzilerin fotoğraflarından değil, bizzat futbolcunun kendisinden öğrenmiş olması onun itibarını artırdı.

Szczesny, bu tür insani zayıflıkların her insanda bulunabileceğini ve kendi hikayesi aracılığıyla birçok sıradan taraftarın günlük hayattaki durumlarını görebileceğini ekledi. Profesyonel spor dünyasında böyle bir açıklık nadir görülen bir durumdur ve Barcelona kalecisinin bu adımı kamuoyu tarafından sıcak karşılandı.

Wojciech SzczesnyBarcelonaFutbolLa LigaSpor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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