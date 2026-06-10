Norveç milli takımı dünya kupasına 300 kilogram balık getiriyor

·2·Spor
Norveç milli takımı dünya kupasına 300 kilogram balık getiriyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuva katılımcıları sadece yeşil sahadaki taktiklere değil, perde arkasındaki her küçük detaya da özel bir önem veriyor. Bu bağlamda Norveç milli takımı, sıra dışı ve kendine has hazırlık planıyla dünya spor kamuoyunun ilgi odağı haline geldi.

İskandinavya'nın saygın VG gazetesinin paylaştığı ilginç habere göre, Norveçliler yaklaşan dünya kupası boyunca sporcularının beslenme düzenini en üst seviyede tutmak amacıyla, turnuvanın düzenlendiği ülkeye özel uçuşlarla tam 300 kilogram en seçkin ve taze tutulmuş deniz balığını ve ülkenin en tanınmış, usta şeflerini beraberinde getirecek.

Takımın sağlık heyeti ve yönetimi tarafından başlatılan bu girişimin temel amacı, futbolcuların uzun süren ve hem zihinsel hem de fiziksel baskının yüksek olduğu turnuva boyunca, kendi vatanlarında alıştıkları sağlıklı ve kaliteli gıda ürünlerini kesintisiz bir şekilde tüketmelerini sağlamaktır. İskandinavlar için deniz ürünlerinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu göz önüne alındığında, bu karar oldukça mantıklı görünüyor.

Modern spor diyetisyenleri ve yüksek nitelikli uzmanların görüşüne göre, turnuva süresince sporcuların alışılagelmiş beslenme düzenini ve menüsünü değiştirmeden korumak çok kritik bir faktördür. Bu durum, Erling Haaland ve takım arkadaşlarının yabancı bir iklimde vakit kaybetmeden sadece yeşil sahadaki mücadelelere odaklanmalarına, ayrıca çok yüksek fiziksel yüklemeler sırasında vücudun hızlı toparlanmasına ve performansın artmasına paha biçilmez bir katkı sağlayacaktır.

Hatırlatmak gerekir ki, merakla beklenen Norveç milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda 'I' grubunda yer alıyor. Erling Haaland önderliğindeki hırslı takım, grup aşaması kapsamında dünya futbolunun devi Fransa, Afrika'nın en güçlü ve fiziksel açıdan dirençli temsilcisi Senegal ve Asya kıtasının metanetli ekibi Irak milli takımlarına karşı play-off bileti için kıyasıya bir mücadele verecek. Bakalım özel diyet, Norveç'in gruptan çıkmasına ne kadar yardımcı olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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