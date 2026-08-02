Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranındaki temel sorun yeniden ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8'in tanıtımından kısa süre sonra ilk test sonuçları yayımlandı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın temel özelliklerinden biri olan Flex Titanium yapısı ilk haftanın ardından bile beklenen sonucu vermedi ve ekranın ortasındaki katlanma çizgisi belirginleşti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi, tanıtım etkinliğinde yeni titanyum destek yapısının esnek ekran altındaki katlanma bölgesini neredeyse görünmez düzeyde düzelteceğini ve onu tekrar tekrar açıp kapamaya karşı güvenle koruyacağını vaat etmişti. Gerçekten de yeni cihaz kutusundan ilk çıkarıldığı anda yüzeyinin kusursuz derecede düz olması uzmanları şaşırtmıştı.

Bir haftalık kullanımdan sonraki değişiklikler

Ancak cihazı bir hafta boyunca aktif olarak kullanan ilk incelemeciler ve uzmanlar, kullanım sürecinde belirgin değişiklikler meydana geldiğini kaydettiler. Yayımlanan video kılavuzlar ve karşılaştırma materyallerinde yeni Galaxy Z Fold 8 ile Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinin ilk durumu ve bir haftalık testten geçen kopyaları arasındaki fark açıkça gösterildi.

Bu karşılaştırmalara göre akıllı telefonlar bir hafta boyunca kullanıldıktan sonra ekranın ortasındaki katlanma yeri yine eskisi gibi belirgin hale geldi. Bu durum ise Samsung mühendislerinin övünerek bahsettiği teknolojinin katlanabilir cihazların temel sancılı noktasını tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor.

Rakiplerle karşılaştırma

Test sürecinde sadece Samsung cihazları değil, piyasadaki diğer benzer cihazlar da karşılaştırıldı. Özellikle Oppo Find N6 katlanabilir akıllı telefonu da aynı süreli test sürecinden geçirildi ve rakibine kıyasla katlanma yerini daha az belli edecek şekilde koruduğu anlaşıldı.

Bu durum, modern mobil endüstride katlanabilir ekranlar teknolojisinin hâlâ mükemmel olmadığını ve mühendislerin önünde çözülmesi gereken pek çok görev bulunduğunu bir kez daha teyit ediyor. Her ne kadar titanyum alaşımlı yapı ekran dayanıklılığını artırsa da, katlanma sorununu uzun vadede ortadan kaldırmakta yetersiz kaldı.

Söz konusu teknolojinin gerçek şartlardaki verimliliği ve uzun vadeli dayanıklılığı ancak birkaç aylık aktif kullanımdan sonra ve Samsung'un gelecek nesil katlanabilir cihazları tanıtıldığında tamamen netleşecektir.