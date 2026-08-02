Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranındaki temel sorun yeniden ortaya çıktı

·274·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranındaki temel sorun yeniden ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8'in tanıtımından kısa süre sonra ilk test sonuçları yayımlandı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın temel özelliklerinden biri olan Flex Titanium yapısı ilk haftanın ardından bile beklenen sonucu vermedi ve ekranın ortasındaki katlanma çizgisi belirginleşti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi, tanıtım etkinliğinde yeni titanyum destek yapısının esnek ekran altındaki katlanma bölgesini neredeyse görünmez düzeyde düzelteceğini ve onu tekrar tekrar açıp kapamaya karşı güvenle koruyacağını vaat etmişti. Gerçekten de yeni cihaz kutusundan ilk çıkarıldığı anda yüzeyinin kusursuz derecede düz olması uzmanları şaşırtmıştı.

Bir haftalık kullanımdan sonraki değişiklikler

Ancak cihazı bir hafta boyunca aktif olarak kullanan ilk incelemeciler ve uzmanlar, kullanım sürecinde belirgin değişiklikler meydana geldiğini kaydettiler. Yayımlanan video kılavuzlar ve karşılaştırma materyallerinde yeni Galaxy Z Fold 8 ile Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinin ilk durumu ve bir haftalık testten geçen kopyaları arasındaki fark açıkça gösterildi.

Bu karşılaştırmalara göre akıllı telefonlar bir hafta boyunca kullanıldıktan sonra ekranın ortasındaki katlanma yeri yine eskisi gibi belirgin hale geldi. Bu durum ise Samsung mühendislerinin övünerek bahsettiği teknolojinin katlanabilir cihazların temel sancılı noktasını tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor.

Rakiplerle karşılaştırma

Test sürecinde sadece Samsung cihazları değil, piyasadaki diğer benzer cihazlar da karşılaştırıldı. Özellikle Oppo Find N6 katlanabilir akıllı telefonu da aynı süreli test sürecinden geçirildi ve rakibine kıyasla katlanma yerini daha az belli edecek şekilde koruduğu anlaşıldı.

Bu durum, modern mobil endüstride katlanabilir ekranlar teknolojisinin hâlâ mükemmel olmadığını ve mühendislerin önünde çözülmesi gereken pek çok görev bulunduğunu bir kez daha teyit ediyor. Her ne kadar titanyum alaşımlı yapı ekran dayanıklılığını artırsa da, katlanma sorununu uzun vadede ortadan kaldırmakta yetersiz kaldı.

Söz konusu teknolojinin gerçek şartlardaki verimliliği ve uzun vadeli dayanıklılığı ancak birkaç aylık aktif kullanımdan sonra ve Samsung'un gelecek nesil katlanabilir cihazları tanıtıldığında tamamen netleşecektir.

SamsungGalaxy Z Fold 8Akıllı TelefonlarTeknolojilerGadgetlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı