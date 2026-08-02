ABD'nin Idaho eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Idaho eyaletinin Twin Falls şehrinde 1 Ağustos günü In-N-Out Burger restoranının yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Reuters ajansının haberine göre, yerel saatle yaklaşık 14:30 sıralarında alışveriş merkezinde silahlı bir kişi ateş açtı. Açılan ateş sonucunda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı en az 2 olarak biliniyor.

«Şu anda halk için bir tehlike yok. Silahlı kişi de öldürüldü», — dedi Twin Falls polis şefi.

Halkla İlişkiler Departmanı'nın bildirdiğine göre, olayın meydana geldiği bölge kalabalık olup, yaralılar şu anda hastanede bulunmaktadır. Polis, saldırının nedenlerini araştırıyor. Olayın ardından şehirdeki ana yollar ve köprüler geçici olarak kapatıldı.

Neler biliniyor?

Saldırının nedeni henüz belirlenmedi.

Ölü sayısı — 3 kişi (saldırgan dahil).

Yaralılar — 2 kişi, hastanede.

Bölgede ulaşım geçici olarak kısıtlandı.

Idaho eyaletindeki Twin Falls şehri yaklaşık 50 bin nüfusa sahip olup Magic Valley bölgesinde yer almaktadır.

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