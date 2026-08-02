Mikel Arteta, Vinicius Junior transferi iddialarına yanıt verdi

·98·Spor
Mikel Arteta, Vinicius Junior transferi iddialarına yanıt verdi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın transferine ilişkin son iddialara yanıt vererek takımın yaz transfer döneminde çok büyük hedefler hedeflediğini söyledi. Goal.com'un haberine göre, "Topçular" Real Madridli hücum oyuncusunun sözleşme durumunu yakından takip ediyor ve kadroyu dünya çapında futbolcularla güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün İspanyol çalıştırıcısı, Girona karşısında alınan 4-1'lik net galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kuzey Londra ekibinin transfer piyasasında aktif ve agresif hareket etmeye hazır olduğunu vurguladı. Vinicius Junior'ı kadroya katma ihtimaliyle ilgili doğrudan bir soruyu yanıtlarken Arteta temkinli bir yol izlese de, kulübün genel planlarını açıkça dile getirdi.

Arsenal transfer piyasasında aktif olmaya hazır

Arteta'nın sözlerine göre takım, kadroyu daha da güçlendirmek ve geliştirmek için aralıksız çalışıyor. Yakın haftalarda transferler konusunda somut hamlelerin yaşanacağını belirten teknik adam, her iddialı kulüp gibi Arsenal'in de rekabetin gerisinde kalmak istemediğini ifade etti.

"Çok aktifiz, takımı geliştirmek ve ilerletmek için çalışıyoruz. Bu kesin" dedi Arteta maç sonrası düzenlenen basın toplantısında. Ayrıca artan rekabet seviyesi nedeniyle takım içindeki rekabeti artırmanın ve eksik yönleri doldurmanın önemini vurguladı.

Geleceği belirsiz yıldız ve finansal imkanlar

Vinicius Junior'ın Real Madrid'deki geleceğinin henüz tamamen netleşmemiş olması, hakkındaki haberlerin artmasına neden oluyor. Real Madrid ile mevcut sözleşmesinin bitimine az bir zaman kala, Arsenal'in oyuncuyu Premier Lig'e getirmek için mali ve maaş yapısını değiştirmeye bile hazır olduğu belirtiliyor.

Daha önce Mikel Arteta, kulübü tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak transferlerin şart olduğunu vurgulamıştı. Ballon d'Or ödülünün favorileri arasında yer alan bir futbolcunun transferi tam da bu küresel hedeflerle örtüşüyor ve Arsenal taraftarlarında büyük heyecan yaratıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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