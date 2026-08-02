Trabzonspor Shomurodov'u hedefliyor: Türkiye'nin en tehlikeli hücum hattı mı kuruluyor?

Türkiye'nin saygın trhaber.com.tr sitesinin haberine göre Trabzonspor, yeni sezon şampiyonluk yarışında hücum hattını ciddi şekilde güçlendirmek istiyor. Kulüp, son haftalarda Belçika'nın Standard Liege takımından 18 yaşındaki santrfor Renato Mitongo'yu yüksek bir bedelle kadrosuna kattı. Ancak yönetim ve teknik heyet, tecrübeli forvet Eldor Shomurodov'u İstanbul Başakşehir'den transfer etme imkanlarını araştırıyor.

Trabzon temsilcisi, Özbek futbolcuya yoğun ilgi gösteriyor. Takım, aynı anda üç kulvarda birden başarılı olmayı hedefliyor. Paul Onuachu ile ortak bir tandem kurma planı olduğu, genç Mitongo'nun ise geleceğe yatırım olarak görüldüğü belirtiliyor.

Shomurodov'un Türkiye Süper Ligi'ndeki tecrübesi, fiziksel gücü ve hücumun farklı pozisyonlarında oynayabilmesi Trabzonspor için önemli bir faktör. Eğer transfer gerçekleşirse, Eldor ve Onuachu ikilisi geçen sezonki 44 golcülük skoru daha da yukarı taşıyabilir. Teknik heyete yeni taktiksel alternatifler açılacaktır.

Kulüp mali dengesini de korumayı amaçlıyor. Kanat, orta saha ve defans hatlarını güçlendirme planları da var. Shomurodov transferindeki nihai karar, bonservis bedeline ve takımdan ayrılacak oyunculara bağlı olacak.

Bununla birlikte, Eldor'a Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler geldiği kaydedildi. Yaz transfer dönemi kapanana kadar Özbek golcünün kariyerinde büyük değişiklikler olması muhtemel.

Eldor Shomurodov'un yeni adresi neresi olacak sizce? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı Telegram veya diğer sosyal ağlarda sevdiklerinizle paylaşın!