Faslı kadın futbolcunun trajik ölümü: Göç krizi devam ediyor

Fas'ın «Maghreb Athletic Tetouan» kulübünün futbolcusu Faten Ben Amar al-Azizi, İspanya'nın Septe (Ceuta) şehrine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bir grup göçmenle birlikte boğazı geçmeye çalışan futbolcu, güçlü akıntıya dayanamayarak boğuldu.

Mundo Deportivo, «Faten Ben Amar al-Azizi, Fas ile Septe arasındaki göç krizinin kurbanlarından biridir» diye yazıyor.

İspanyol yetkililerin verilerine göre, bu yıl yaklaşık 60 bin göçmen Fas ile Septe arasındaki sınırı geçmeye çalıştı. Ölenlerin sayısı en az 67'ye ulaştı. Faslı yetkililer ölenler ve kaybolanlar hakkında kesin bilgi vermezken, yerel medyada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Ne biliniyor?

Genç futbolcu, göçmenlerle birlikte yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

2024 yılında Fas ile Septe arasındaki göç krizi trajik sonuçlarla devam ediyor.

Sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybedenler ve kaybolanlar tespit ediliyor.

Septe şehrine toplu akın ve göç sorunu Avrupa'da yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum bırakın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda sevdiklerinizle paylaşın.