Emi Martinez, Juventus ile anlaşmaya vardı

Aston Villa ve Arjantin milli takımının kalecisi Emiliano Martinez, İtalyan kulübü Juventus'a transfer olmaya yakın. Haberlere göre, dünya şampiyonu kaleci, Torino deviyle sözlü anlaşmaya vardı. Arjantinli eldiven, yaz transfer döneminde İngiltere Premier Ligi'nden Serie A'ya geçmek için maaşında önemli bir indirime gitmeyi kabul etti. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Sky Italia'nın bildirdiğine göre, Martinez Juventus ile 2029 yılına kadar sürecek üç yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. "Dibu" lakabıyla tanınan kaleci, Torino ekibinin formasını giymek için mevcut 7 milyon euroluk maaşını 5,5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğunu belirtti. İtalyan kulübünü kariyerini sürdürmek için en ideal yer olarak görüyor.

Oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmış olsa da, kulüpler arasındaki müzakereler henüz sonuçlanmadı. Aston Villa'nın yıldız oyuncusunu bırakmak için yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Juventus ise kalecinin yaşını (33) göz önünde bulundurarak anlaşmayı daha uygun mali şartlarla tamamlamayı hedefliyor.

Juventus uzun süre Liverpool kalecisi Alisson Becker seçeneğini değerlendirmişti, ancak Merseyside ekibinin olumsuz yanıt vermesi üzerine rotasını Martinez'e çevirdi. Arjantin ile Dünya Kupası ve Copa America zaferleri yaşayan kalecinin, Torino ekibine sadece yetenek değil, aynı zamanda liderlik özelliklerini de katması bekleniyor.