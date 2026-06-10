Morgan Rogers, Arsenal ilgisi ve Jude Bellingham ile rekabet hakkında konuştu

Aston Villa yıldızı Morgan Rogers, Arsenal'e transfer olacağı yönündeki söylentilere ilk kez yanıt verdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda İngiltere milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Rogers, transfer dedikodularını görmezden gelmenin zor olduğunu ancak tüm odak noktasının milli takımla başarı yakalamak olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 14 gol ve 12 asist kaydeden oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Rogers'ı ana hedef olarak görüyor. Netflix'e verdiği röportajda 80 milyon sterlinlik bonservis bedeli hakkındaki konuşmaların başta dikkatini dağıttığını ancak artık bunu pozitif bir enerji olarak kabul ettiğini vurguladı.

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel için ilk 11'i belirlemede Rogers ve Jude Bellingham arasındaki rekabet büyük bir sorun haline geldi. Bazı uzmanlar Real Madrid yıldızının yedek bırakılması gerektiğini savunsa da, Rogers farklı düşünüyor. Jude Bellingham ile sahada birlikte hareket edebileceğine ve en iyi futbolcularla aynı takımda oynamak istediğine inanıyor.

Aston Villa liderini bırakmak istemezse, Arsenal alternatif olarak Morgan Gibbs-White ismini değerlendiriyor. Ancak 2024-25 sezonunda PFA tarafından en iyi genç oyuncu seçilen ve Avrupa Ligi finalinde kahramanlaşan Rogers, hala bir numaralı hedef olmaya devam ediyor. Birmingham kulübünün yıldızı için 80 milyon sterlinden az olmayan bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.