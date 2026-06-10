Morgan Rogers, Arsenal ilgisi ve Jude Bellingham ile rekabet hakkında konuştu

·0·Spor
Morgan Rogers, Arsenal ilgisi ve Jude Bellingham ile rekabet hakkında konuştu

Aston Villa yıldızı Morgan Rogers, Arsenal'e transfer olacağı yönündeki söylentilere ilk kez yanıt verdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda İngiltere milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Rogers, transfer dedikodularını görmezden gelmenin zor olduğunu ancak tüm odak noktasının milli takımla başarı yakalamak olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 14 gol ve 12 asist kaydeden oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Rogers'ı ana hedef olarak görüyor. Netflix'e verdiği röportajda 80 milyon sterlinlik bonservis bedeli hakkındaki konuşmaların başta dikkatini dağıttığını ancak artık bunu pozitif bir enerji olarak kabul ettiğini vurguladı.

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel için ilk 11'i belirlemede Rogers ve Jude Bellingham arasındaki rekabet büyük bir sorun haline geldi. Bazı uzmanlar Real Madrid yıldızının yedek bırakılması gerektiğini savunsa da, Rogers farklı düşünüyor. Jude Bellingham ile sahada birlikte hareket edebileceğine ve en iyi futbolcularla aynı takımda oynamak istediğine inanıyor.

Aston Villa liderini bırakmak istemezse, Arsenal alternatif olarak Morgan Gibbs-White ismini değerlendiriyor. Ancak 2024-25 sezonunda PFA tarafından en iyi genç oyuncu seçilen ve Avrupa Ligi finalinde kahramanlaşan Rogers, hala bir numaralı hedef olmaya devam ediyor. Birmingham kulübünün yıldızı için 80 milyon sterlinden az olmayan bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

ArsenalAston VillaMorgan RogersJude BellinghamTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emi Martinez, Juventus ile anlaşmaya vardıEmi Martinez, Juventus ile anlaşmaya vardıBugün, 10:17Norveç milli takımı dünya kupasına 300 kilogram balık getiriyorNorveç milli takımı dünya kupasına 300 kilogram balık getiriyorBugün, 10:16Ibrahim Maza Dünya Kupası'nda Messi'yi yenmeye söz verdiIbrahim Maza Dünya Kupası'nda Messi'yi yenmeye söz verdiBugün, 10:10Guardiola'nın ayrılışından sonra Manchester City'de büyük temizlik başlıyorGuardiola'nın ayrılışından sonra Manchester City'de büyük temizlik başlıyorBugün, 09:46Real Madrid'in Michael Olise için 150 milyon avro teklif ettiği ortaya çıktıReal Madrid'in Michael Olise için 150 milyon avro teklif ettiği ortaya çıktıBugün, 09:37Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo için yaş sorun değilHugo Almeida: Cristiano Ronaldo için yaş sorun değilBugün, 09:17
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor