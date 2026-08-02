Randal Kolo Muani resmi olarak Juventus futbolcusu oldu

·47·Spor
Randal Kolo Muani resmi olarak Juventus futbolcusu oldu

Torino kulübü Juventus, Paris Saint-Germain'li forvet Randal Kolo Muani'yi kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Fransız futbolcu Torino'ya beş yıllık sözleşmeyle döndü ve bu transfer, takımın yeni sezon hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım oldu. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Mali detaylar ve sözleşme şartları

İtalyan basınına göre taraflar arasındaki transfer ücreti 38 milyon euro oldu. Ayrıca sözleşmede ek olarak 12 milyon euro tutarında bonus ödemeleri de öngörülüyor. Torino'da sağlık kontrolünden başarıyla geçen forvet, 30 Haziran 2031'e kadar sürecek anlaşmaya imza attı.

Goal.com'un haberine göre Randal Kolo Muani yeni kulübünde her sezon net 5,55 milyon euro maaş alacak. Bu rakam oyuncunun kişisel bonuslarıyla birlikte daha da artabilir. Fransa şampiyonu da resmi kanalları aracılığıyla futbolcunun transferini onaylayarak kendisine kariyerinde başarılar diledi.

Torino'ya dönüş tarihi ve önceki başarılar

Hatırlatmak gerekir ki Randal Kolo Muani, 2025 kış transfer döneminde Juventus'un formasını kiralık olarak giymişti. Thiago Motta yönetimindeki takımda kendini hızla kanıtlayan oyuncu, 22 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı. Güvenilir oyunu takımın Serie A'da dördüncü sırayı almasına ve Şampiyonlar Ligi biletini kapmasına yardım etti.

2025-2026 sezonunda ise Fransız futbolcu İngiltere Premier League temsilcisi Tottenham'da kiralık olarak top koşturdu. Londra'daki kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 41 maçta görev yapan oyuncu, 5 gol ve 5 asiste imza attı. Tamamlanan görüşmelerin ardından futbolcu İtalya'ya dönerek kendisine yabancı olmayan bir ortama geri döndü.

JuventusRandal Kolo MuaniParis Saint-GermainSerie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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