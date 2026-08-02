ABD'de Çin'den İthal Edilen Şebeke İnverterleri Yasaklanabilir

·51·Teknoloji
ABD'de Çin'den İthal Edilen Şebeke İnverterleri Yasaklanabilir

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik gerekçeleriyle kısıtlamalara tabi tutulan ekipman listesini önemli ölçüde genişletti. Bu kara listeye, ilk kez ev tipi enerji depolama sistemleri, güneş enerjisi santralleri ve taşınmaz güç kaynaklarının ayrılmaz bir parçası olan şebeke güç inverterleri dahil edildi. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com'un bilgilerine göre, söz konusu cihazlar pillerdeki doğru akımı ev aletleri ve genel şebeke için gerekli olan alternatif akıma dönüştürme işlevini yerine getiriyor. Tam olarak bu tür ekipmanlar şu anda Amerikan düzenleyici kurumlarının odak noktasında yer alıyor.

Güvenlik Gereksinimleri ve İthalat Kısıtlamaları

Yeni gereksinimlerin, ABD pazarına dışarıdan getirilen, özellikle Çin'de üretilen inverterlerin sertifikasyon ve satış sürecini ciddi şekilde zorlaştırması bekleniyor. Düzenleyiciler, bunun ana nedeni olarak siber güvenlik risklerini gösteriyor. Özellikle cihazın yazılımını uzaktan güncelleme imkanı ve çalışmasına olası dış müdahale riski endişelere yol açıyor.

Bununla birlikte, getirilen kısıtlamalar halihazırda sertifikadan geçerek Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak satılan veya kullanılan modelleri etkilemeyecek. Ancak yeni nesil, özellikle Wi-Fi ve Bluetooth modülleriyle donatılmış inverterlerin daha sıkı denetimlerden geçmesi gerekecek.

Piyasadaki Etkisi ve Beklenen Değişiklikler

Her ne kadar yeni kurallar resmi olarak enerji altyapısı ve güneş enerjisi üretim ekipmanlarını hedef alsa da, bunlar yeni ev tipi enerji depolama sistemleri ile taşınabilir güç istasyonlarını da etkileyebilir. Günümüzde bu tür ürünlerin hatırı sayılır bir kısmı özellikle Çinli şirketler tarafından üretilmektedir.

Eğer FCC söz konusu gereksinimleri tam kapsamlı olarak uygularsa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tür cihazların ürün yelpazesinin keskin bir şekilde daralması, kalan modellerin fiyatlarının ise artması muhtemeldir. Aynı zamanda, bazı üreticiler için bireysel istisnalar alma ve yerel tedarik zincirlerini kullanma imkanı saklı kalmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce ABD'de Çin'de üretilen robot süpürgeler ve çim biçme makinelerinin de yasaklanma ihtimali olduğuna dair haberler yayılmıştı.

ABDİnverterlerÇinSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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