21. Yüzyıl Simyası: Çin'de Kömürü Grafen ve Süperkapasitörlere Dönüştüren Teknoloji Geliştirildi

·51·Teknoloji
21. Yüzyıl Simyası: Çin'de Kömürü Grafen ve Süperkapasitörlere Dönüştüren Teknoloji Geliştirildi

Çinli araştırmacılar, sıradan kömürü grafen, karbon fiber ve süperkapasitörler için gerekli yüksek teknoloji malzemelerine dönüştürmeyi sağlayan yenilikçi bir yöntem tanıttı. Şanghay eyaletindeki sektörel bir konferansta duyurulan bu gelişme, modern endüstri ve enerji alanında köklü bir dönüm noktası olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre bu proje, Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology ve Guangdong Coal-based Carbon Materials Research şirketlerinin iş birliğiyle geliştirildi. 2025 yılında söz konusu teknoloji, Çin Uluslararası Bilim ve Teknoloji Gelişmelerini Teşvik Derneği'nin uzmanlık değerlendirmesinden başarıyla geçerek porsaya çıkarılmasının hızlandırılması tavsiye edilmişti.

Geleneksel yöntemde kömür çoğunlukla elektrik enerjisi elde etmek veya yakıt olarak yakılmak amacıyla kullanılırken, yeni süreç ondan değerli karbon bileşiklerini ayırmaya odaklanıyor. Bu durum, fosil kaynağı basit bir yakıttan çok daha yüksek katma değerli modern bir endüstriyel hammaddeye dönüştürüyor.

Kuantum Kimyası ve Yeni Olanaklar

Proje yazarlarının belirttiğine göre süreç, kuantum kimyası ilkelerine dayanıyor. İşleme sırasında kömür molekülleri, kimyasal bağların dayanıklılığına göre ayrılıyor: daha az kararlı olanlar sıvı ve gaz halindeki ürünlere dönüşürken, en kararlı aromatik yapılar ise modern karbon malzemeler için temel hammadde olan kondense zifti oluşturuyor.

Söz konusu zift temelinde karbon fiber, karbon köpük, üç boyutlu grafen, yüksek saflıkta aktif karbon ve süperkapasitörler için malzemeler üretmek mümkündür. Uzmanların görüşüne göre bu tür ürünlerin havacılık endüstrisi, elektronik, enerji depolama sistemleri ve diğer gelişmiş alanlarda yaygın olarak kullanılacağı beklenmektedir.

Ekolojik Verimlilik ve Endüstriyel Ölçekli Planlar

Yeni teknoloji, kömürdeki karbonun yaklaşık yüzde 60'ını doğrudan nihai ürüne dönüştürme imkanı sunuyor. Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, kömürün bu yöntemle işlenmesi geleneksel yöntemlere kıyasla karbondioksit emisyonlarını bir ton hammadde başına iki ton azaltmaya yardımcı oluyor.

Ticari hale getirme yolunda ilk adım atılarak Henan eyaletinde yılda 6000 tona kadar karbon malzeme üretme kapasitesine sahip bir tesisin kurulması için devlet şirketi China Pingmei Shenma Group ile bir sözleşme imzalandı. Ayrıca ürünlerin bir kısmı test edilerek seri üretime hazırlanıyor.

Teknoloji büyük fırsatlar sunsa da, henüz laboratuvar ve pilot projelerden endüstriyel ölçeğe geçiş aşamasında bulunuyor. Ekonomik verimliliği ve duyurulan özelliklerle tam olarak uyuştuğu, büyük ölçekli seri üretim koşullarında tamamen doğrulanmalıdır.

KömürGrafenÇinTeknolojiSüperkapasitörler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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