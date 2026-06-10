Borussia Dortmund iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

·1·Spor
Borussia Dortmund iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Borussia Dortmund kulübü, orta saha oyuncuları Marcel Sabitzer ve Ramy Bensebaini hakkında beklenmedik bir karar aldı. Ruhr Nachrichten'in haberine göre kulüp, 2027'de sona erecek olan sözleşmeleri uzatmayı planlamıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Edinilen bilgilere göre Dortmund ekibi, her iki oyuncuyu da sözleşmeleri bittiğinde serbest oyuncu olarak bırakmaya hazır. Yönetim şu an için sözleşmeleri erken yenileme veya mevcut transfer döneminde satma niyetinde değil. Sabitzer ve Bensebaini de bu yaz kulüpten ayrılmayı planlamıyor.

Transfermarkt portalına göre oyuncuların piyasa değeri çok yüksek değil, bu da Borussia Dortmund için onları bedelsiz bırakmanın büyük bir finansal kayıp yaratmayacağı anlamına geliyor. Her ne kadar ilk 11'in değişmez isimleri olmasalar da, takım rotasyonu için önemli varlıklar olarak görülüyorlar.

Geçen sezon Bensebaini Dortmund formasıyla 32 maça çıkarken, Sabitzer 34 karşılaşmada görev aldı. Kulüp, katı politikasına sadık kalarak geleceği belirsiz olan oyuncularla sözleşme konusunu önceden çözmeye çalışıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Marcel Sabitzer 2023 yılında Bayern Münih'ten 19 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Ramy Bensebaini ise Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu olarak takıma katılmıştı.

Borussia DortmundMarcel SabitzerRamy BensebainiTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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