Yılda 120 milyon avro: Real Madrid futboldaki en büyük sözleşmeyi imzaladı

·0·Spor
Yılda 120 milyon avro: Real Madrid futboldaki en büyük sözleşmeyi imzaladı

Dünya Kupası arifesinde medya gündemini meşgul eden bir kulüp varsa, bu şüphesiz Real Madrid'dir. "Kralın Kulübü" yeni bir büyük haberi duyurmaya hazırlanıyor. Florentino Perez başkanlık koltuğunda kalırken, Jose Mourinho'nun dönüşü ve Ibrahima Konate'nin serbest oyuncu olarak gelmesi beklenirken, kulüp finansal açıdan da yeni bir seviyeye ulaşıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Çarşamba günü Başkan Perez önemli bir anlaşmayı duyurdu. Real Madrid, uzun süreli ortağı adidas ile olan sözleşmesini en az 2034 yılına kadar uzattı. "As" gazetesinin haberine göre, bu anlaşma Madrid kulübüne yıllık 120 milyon avro gelir sağlayacak. Perez bunu "futbol tarihindeki en önemli sözleşme" olarak nitelendirdi.

Kulüp yönetimi, bu fonların son otuz yılın en başarılı dönemlerinden birini finanse etmeye yardımcı olacağını vurguladı. adidas CEO'su Björn Gulden de spor dünyasındaki en uzun ve en başarılı ortaklıklardan biriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Ayrıca Real Madrid, ana sponsoru Emirates ile olan sözleşmesini de 2031 yılına kadar uzattı. Bu anlaşma, sponsorluk gelirlerini yıllık 70–80 milyon avrodan 100 milyon avroya çıkaracak. Emirates havayolu şirketi aynı zamanda kulübün basketbol şubesinin de ana sponsoru olacak.

Transfer piyasasında ise Julian Alvarez için 150 milyon avroluk bir tekliften bahsediliyor, ancak bazı kaynaklar bu miktarın Bayern Münih oyuncusu Michael Olise için ayrıldığını iddia ediyor. Her ne olursa olsun, Real Madrid yeni sezon öncesinde hem finansal hem de kadro açısından güçlenmeye devam ediyor.

Real MadridAdidasFlorentino PerezFutbolTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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