Cannavaro, New York havalimanındaki kontrollerle ilgili resmi açıklama yaptı

·2·Spor
Cannavaro, New York havalimanındaki kontrollerle ilgili resmi açıklama yaptı

Tarihi ve uzun zamandır beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Özbekistan milli takımı etrafındaki her gelişme ülkemiz taraftarlarının yakın takibinde. Milli takımımız, bu prestijli turnuvaya katılmak üzere okyanus ötesinin en büyük metropollerinden biri olan New York şehrine ulaştı. Ancak ekibimiz yerel havalimanına iner inmez, ABD güvenlik görevlileri tarafından oldukça titiz ve sıkı bir kontrolden geçirilmesi sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Duruma açıklık getirmek amacıyla teknik direktörümüz Fabio Cannavaro kendi görüşlerini dile getirdi.

Dünya futbolunun efsanesi ve milli takımımızın hocası olan ünlü İtalyan uzman, bu süreçte herhangi bir olumsuz anlam aramanın tamamen yersiz olduğunu vurguladı. Bunun, Amerika Birleşik Devletleri havalimanlarında yabancı misafirlere ve sporculara yönelik sürekli uygulanan uluslararası standart güvenlik önlemleri ve sıradan bir prosedür olduğunu belirtti.

«Bu, dünyanın herhangi bir büyük havalimanında yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen rutin ve günlük bir kontrol işlemidir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür süreçler ve gümrük kontrolleri, doğrudan sınır geçiş noktasında oldukça titiz bir şekilde yürütülmektedir», diyerek durumu sakin bir şekilde açıklayan Cannavaro, İtalya'nın saygın yayın organı Corriere dello Sport 'a verdiği özel demeçte bu ifadeleri kullandı.

Bu noktada, tüm halkımız için son derece sevindirici ve tarihi bir gerçeği bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez bağımsız bir devlet olarak Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı ve gezegenimizin en güçlü 48 takımı arasına adını yazdırdı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, «beyaz kurtlar» bu turnuvanın «K» grubunda dünya devlerine karşı büyük ilgi çekecek maçlara çıkacak. Futbolcularımız grup aşamasında Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, Güney Amerika'nın sert temsilcisi Kolombiya ve Afrika kıtasının güçlü ekibi Kongo DC milli takımlarına karşı play-off bileti için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklar. Milyonların kalbini heyecanlandıran bu büyük futbol şöleni yarın, yani 11 Haziran tarihinde resmen başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Temsilcilerimize bu tarihi yolculukta büyük başarılar ve şans diliyoruz!

Temsilcilerimizin Atlanta'daki ilk antrenmanlarını, Fabio Cannavaro'nun taktik planlarını ve milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki tüm özel ve en güncel haberlerini Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip etmeye devam edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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