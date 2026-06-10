Mohamed Salah yeni kulübü için üç temel şartını açıkladı

·0·Spor
Mohamed Salah yeni kulübü için üç temel şartını açıkladı

Liverpool efsanesi Mohamed Salah, Merseyside'dan ayrılmaya hazırlanırken yeni takımının yerine getirmesi gereken şartları açıkladı. Mısırlı forvet, kariyerinin son aşamasına girerken her detayı titizlikle değerlendiriyor. Orta Doğu basınında çıkan haberlere göre, 33 yaşındaki futbolcu dünya futbolundaki statüsüne uygun bir mali paketi ilk sıraya koyuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Salah, Liverpool ile olan mevcut sözleşmesindeki mali rakamların altında kaldığı için Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen ilk teklifi reddetti. Farklı kıtalardan ilgi olduğunu bilmesine rağmen, maaşında bir düşüşü kabul etmiyor. Kariyerinin zirvesindeki yıllarında kazandığı gelire eşdeğer teklifler bekliyor.

İkinci şart olarak Mohamed Salah istikrar talep ediyor. Liverpool Echo'ya göre, futbolcu en az üç yıllık bir sözleşme imzalama niyetinde. Birçok kulüp 30 yaş üstü oyunculara uzun vadeli sözleşme teklif etmekte tereddüt etse de, Salah fiziksel durumu ve istikrarlı gol katkısının bu süreyi hak ettiğini kanıtlayacağına inanıyor.

Üçüncü ve en önemli şartlardan biri ise spor projesinin rekabetçiliğidir. Salah sadece para kazanmak için gelişmekte olan bir lige gitmek istemiyor. İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak, kupalar için mücadele edebilecek bir takımda oynamayı hedefliyor. Kazanma hırsı hala sönmüş değil.

Forvetin Liverpool ile vedalaşması ve teknik direktör Arne Slot ile olan ilişkisindeki soğukluk, yeni meydan okumalara olan isteğini artırdı. Salah, bir sonraki kulübünün sadece kariyerini noktalayacağı bir yer değil, yeni zaferlerin merkezi olmasını istiyor.

Mohamed SalahLiverpoolTransferFutbolSuudi Arabistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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