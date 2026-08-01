Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri Amaçlıyor

·35·Spor
Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri Amaçlıyor

İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden biri olan Manchester United, yeni sezon öncesinde ciddi niyetlerini ortaya koymaya başladı. Stockholm'de gerçekleşen hazırlık karşılaşmasında Michael Carrick'in yönetimindeki ekip, İspanya'nın Atletico Madrid kulübünü 2:1 mağlup ederek Snapdragon Kupası'nı kazandı. Goal.com'un haberine göre, bu mücadelede takımın yeni yıldızı haline gelen Bryan Mbeumo dublaj yaparak (iki gol atarak) rakip kaleye iki gol kaydetti ve takımının galibiyetini güvence altına aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yeni Taktik Yaklaşım ve Merkezdeki Başarı

Geleneksel olarak kanat oyuncusu olarak tanınan 26 yaşındaki Bryan Mbeumo, bu karşılaşmada merkez forvet pozisyonunda görev yaparak çok yönlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Teknik direktör Michael Carrick, Joshua Zirkzee'yi yedekte bırakarak Mbeumo'nun hızı ve doğrudan kaleye yönelme özelliğine güvendi. Sonuç olarak futbolcu saha merkezinde kendini çok rahat hissederek rakip savunmaya ciddi tehlike yarattı.

Hücum hattında Mbeumo'ya 10 numaralı formayla mücadele eden yetenekli Shea Lacey ve sağ kanada dönen Amad aktif bir şekilde destek oldu. Brentford kulübünden 71 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Mbeumo, geçen sezonki çıkışında tüm turnuvalarda 34 karşılaşmaya çıkarak 12 gol atmayı başarmıştı. Genç futbolcularla sahadaki karşılıklı uyumu takımın hücum potansiyelini daha da artırmaktadır.

Şampiyonluktaki Yüksek Hedefler

Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'in geçen sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Manchester United'ın hızlı gelişimi bazıları için sürpriz olmuş olabilir. Ancak Bryan Mbeumo, takımın bu başarısına şaşırmadığını, çünkü kulübün her zaman en büyük kupalar için müdücadele ettiğini özellikle vurguladı. Onun sözlerine göre, futbolcular sahnede var güçleriyle mücadele etmekte ve aralıksız emek sayesinde yüksek sonuçlar elde edilmektedir.

«Ben bu sonuca şaşırmadım, çünkü burası büyük bir kulüp ve biz her zaman devasa hedefleri amaçlıyoruz», — diye vurguladı forvet oyuncusu. Onun düşüncesine göre, takım her maçta sahaya sadece galibiyet için çıkmakta ve antrenmanlarda sıkı çalışarak yeni sezona kapsamlı bir hazırlık yapmaktadır.

Premier Lig Başlangıcı Yakın

Yeni sezonun başlamasından önce elde edilen bu olumlu sonuçlar ve kaliteli oyun, takım taraftarlarında büyük umutlar uyandırmaktadır. Mbeumo'нун farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneği ve teknik direktörün taktiksel fikirleri Manchester United'a rekabet gücü kazandırmaktadır. Takım, Premier Lig'deki yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasını 22 Ağustos tarihinde deplasmanda Hull City kulübüne karşı oynayacak ve söz konusu mücadele hazırlıkların gerçek bir sınavı olacaktır.

Manchester UnitedBryan MbeumoPremier LigMichael CarrickFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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