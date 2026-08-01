Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdı

Cumartesi akşamı oynanan hazırlık maçında Real Madrid, Floransa ekibi Fiorentina karşısında ilk yarıdaki üstünlüğünü koruyemedi ve sahadan 2:2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresinde eflatun-beyazlılar oldukça güvenli bir performans sergileyerek rakibine yoğun bir baskı kurmuş olsa da, devre arasından sonraki dakikalarda takımın oyununda keskin bir düşüş yaşandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

AS gazetesinin analizine göre Real Madridli futbolcular, ilk 45 dakikada aktif bir pres uygulayarak topu hızla geri kazanmaya çalıştılar. Ancak ikinci yarıdaki anlaşılmaz duraksamalar ve oyun seviyesinin düşmesi taraftarlarda endişe yarattı. Sezon öncesi dönemdeki bu tür sonuçlar felaket olarak görülmese de teknik heyet, gerekli çıkarımları yapmak için yeterli veriye sahip oldu.

Yeni futbolcuların direkt debutu ve bireysel performanslar

Bu karşılaşma, Los Blancos kadrosundaki birçok yeni oyuncunun ilk maçına çıkmasına zemin hazırladı. Özellikle Denzel Dumfries kulüp formasıyla ilk kez sahaya alarak göze batmayan bir performans sergilerken, genç yetenek Carlos Espi de şans buldu.

Savunma hattındaki değişikliklere rağmen Trent Alexander-Arnold hücumdaki aksiyonlarıyla iyi bir izlenim bıraktı, ancak savunmadaki çalışmaları henüz üzerinde çalışılmasını gerektiriyor. Arda Güler kendine has teknik becerileriyle öne çıkarken, genç forvet Endrick aşırı hırsı sayesinde gol atmayı başardı, ancak aceleciliği genel oyun kalitesini olumsuz yönde etkiledi.

Jose Mourinho'nun yeni taktik planları

Şu anda teknik direktör Jose Mourinho, takımda kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Onun temel amacı, takımda kalmayı hak eden oyuncuları hak etmeyenlerden ayırmak, akademiden gelen gençleri test etmek ve son iki sezonun kupasız tamamlanmasından kalan psikolojik yaraları iyileştirmektir.

Uzman ismin gelecekteki taktik planları yavaş yavaş şekilleniyor. Mourinho genellikle 4-2-3-1 dizilişine güveniyor ve gerektiğinde bunu 3-4-2-1 formasyonuna dönüştürüyor. Bu değişiklikler, gelecekte kadroya katılması beklenen Diomande ile birlikte Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi oyuncuları aynı anda sahada verimli bir şekilde konumlandırma imkanı sağlayacak, bu da son derece güçlü bir savunma hattını gerekli kılıyor.