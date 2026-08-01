Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdı

·67·Spor
Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdı

Cumartesi akşamı oynanan hazırlık maçında Real Madrid, Floransa ekibi Fiorentina karşısında ilk yarıdaki üstünlüğünü koruyemedi ve sahadan 2:2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresinde eflatun-beyazlılar oldukça güvenli bir performans sergileyerek rakibine yoğun bir baskı kurmuş olsa da, devre arasından sonraki dakikalarda takımın oyununda keskin bir düşüş yaşandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

AS gazetesinin analizine göre Real Madridli futbolcular, ilk 45 dakikada aktif bir pres uygulayarak topu hızla geri kazanmaya çalıştılar. Ancak ikinci yarıdaki anlaşılmaz duraksamalar ve oyun seviyesinin düşmesi taraftarlarda endişe yarattı. Sezon öncesi dönemdeki bu tür sonuçlar felaket olarak görülmese de teknik heyet, gerekli çıkarımları yapmak için yeterli veriye sahip oldu.

Yeni futbolcuların direkt debutu ve bireysel performanslar

Bu karşılaşma, Los Blancos kadrosundaki birçok yeni oyuncunun ilk maçına çıkmasına zemin hazırladı. Özellikle Denzel Dumfries kulüp formasıyla ilk kez sahaya alarak göze batmayan bir performans sergilerken, genç yetenek Carlos Espi de şans buldu.

Savunma hattındaki değişikliklere rağmen Trent Alexander-Arnold hücumdaki aksiyonlarıyla iyi bir izlenim bıraktı, ancak savunmadaki çalışmaları henüz üzerinde çalışılmasını gerektiriyor. Arda Güler kendine has teknik becerileriyle öne çıkarken, genç forvet Endrick aşırı hırsı sayesinde gol atmayı başardı, ancak aceleciliği genel oyun kalitesini olumsuz yönde etkiledi.

Jose Mourinho'nun yeni taktik planları

Şu anda teknik direktör Jose Mourinho, takımda kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Onun temel amacı, takımda kalmayı hak eden oyuncuları hak etmeyenlerden ayırmak, akademiden gelen gençleri test etmek ve son iki sezonun kupasız tamamlanmasından kalan psikolojik yaraları iyileştirmektir.

Uzman ismin gelecekteki taktik planları yavaş yavaş şekilleniyor. Mourinho genellikle 4-2-3-1 dizilişine güveniyor ve gerektiğinde bunu 3-4-2-1 formasyonuna dönüştürüyor. Bu değişiklikler, gelecekte kadroya katılması beklenen Diomande ile birlikte Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi oyuncuları aynı anda sahada verimli bir şekilde konumlandırma imkanı sağlayacak, bu da son derece güçlü bir savunma hattını gerekli kılıyor.

Real MadridFiorentinaJose MourinhoEndrickKylian Mbappe
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınReal Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakınDün, 22:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor