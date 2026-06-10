Deschamps, Mbappe'nin pozisyonuna yönelik eleştirilere nasıl yanıt verdi?

·0·Spor
Deschamps, Mbappe'nin pozisyonuna yönelik eleştirilere nasıl yanıt verdi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa Milli Takımı'nın kampından gelen her açıklama spor dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Özellikle takım kaptanı ve yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin sahadaki görevi ve taktiksel dizilişi hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, gazetecilerin «Mbappe için sahadaki en uygun ve ideal nokta neresi?» şeklindeki sorusuna kendine has bir yanıt verdi.

Spor kamuoyu ve uzmanlar arasında, Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe'nin saf bir merkez forvet (dokuz numara) rolünde tüm yeteneğini, hızını ve gizli potansiyelini tam anlamıyla sergileyemediği, sol kanat oyuncusu olarak çok daha tehlikeli olduğu yönündeki eleştiriler sıkça dile getiriliyor. Fransız teknik adam ise bu taktiksel itirazlara karşı kendi duruşunu savunarak konuya biraz iğneleyici ve mizahi bir dille yaklaştı.

«Eğer durum buysa, belki de gerçekten hiçbir şey anlamayan bir aptalım. O zaman son üç yıldır onu kulüp düzeyinde tam olarak merkez forvet pozisyonunda oynatan dünyanın en iyi teknik direktörleri de futboldan hiç anlamıyor demektir? Kylian, Fransa'nın PSG kulübündeki son sezonunda da, Real Madrid'deki sonraki iki başarılı sezonunda da hücumun merkezinde oynadı ve yüksek sonuçlar kaydetti», — diyerek Deschamps'ın sözlerini aktardı ünlü «Madrid Zone» yayını.

Teknik direktörün bu sözlerinden anlaşıldığı üzere, yaklaşan Dünya Kupası maçlarında da Fransa'nın hücum hattının merkezinde Mbappe yer alacak ve takımın tüm taktiği onun etrafında kurulacak.

Bilgi olarak hatırlatmak gerekirse, «Horozlar» mevcut turnuvanın grup aşamasındaki ilk kritik maçını 16 Haziran tarihinde Afrika kıtasının en güçlü ve fiziksel açıdan dirençli temsilcilerinden biri olan Senegal Milli Takımı'na karşı oynayacak. Bu kritik mücadelenin gruptaki liderlik düğümünü büyük ölçüde çözmesi bekleniyor. Biz de Dünya Kupası'nda tüm milli takımlara güzel ve anlamlı maçlar diliyoruz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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