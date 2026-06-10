Paul Merson, Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın satışı hakkında şaşırtıcı bir teori ortaya attı

Arsenal efsanesi Paul Merson, Mikel Arteta'nın takım kaptanı Martin Odegaard'ı yaz transfer döneminde satabileceğine dair sansasyonel bir teori ortaya attı. Norveçli oyun kurucu, geçen sezon "Topçular"ı son yirmi yılın ilk Premier League şampiyonluğuna taşımasına rağmen, son dönemdeki performansı ve sakatlıklara yatkınlığı Kuzey Londra'daki geleceğini sorgulatıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Merson'a göre, gelecek sezon için taktiksel gereksinimler değişebilir ve bu durum Martin Odegaard'ın takımdaki yerini etkileyecektir. Merson, "Bunu söylemek kulağa çılgınca gelebilir ama kulüp yönetiminin onu satmayı düşünüyor olması ihtimal dışı değil. Onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu için ön hatta hızlı forvetler gerekiyor. Mevcut taktikte ise hız eksikliği var" dedi.

Eski futbolcu Steve Nicol da bu görüşlere katılarak, Eberechi Eze gibi oyuncuların transferinin Martin Odegaard için kapıları kapatabileceğini vurguladı. Ayrıca Frank Leboeuf, Norveçli oyuncunun performansının eskisi kadar etkili olmadığını, daha çok yatay paslarla sınırlı kaldığını ve dikey oyun tarzına sahip oyunculara yer açma zamanının geldiğini belirtti.

Bu haberler, Mikel Arteta'nın Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından kadroda köklü reformlar yapma niyetiyle ilişkilendiriliyor. İddialara göre kulüp, sadece Martin Odegaard için değil, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ve Ben White gibi lider oyuncular için de gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır.

Arteta, takımı daha da güçlendirmek ve durağanlıktan kaçınmak için "akıllı ve hırslı" olması gerektiğini ima etti. Bu durum, Arsenal kadrosunda büyük değişiklikler olacağına ve yeni sezonda tamamen farklı bir takım görebileceğimize işaret ediyor.