Crussis e-Full 12.11 Pro X Tanıtıldı: 12 Bin Avroluk Amiral Gemisi

Bisiklet pazarında dikkat çekici bir prömiyer gerçekleşti: ixbt.com'un haberine göre Crussis şirketi, yeni amiral gemisi dağ e-bisikletini geniş kitlelere tanıttı. e-Full 12.11 Pro X adı verilen bu model; gelişmiş teknolojileri, kusursuz bileşenleri ve yüksek fiyatıyla anında ilgi odağı oldu. Bu iki tekerlekli taşıt, yalnızca sporseverlerin değil, aynı zamanda modern premium teknoloji meraklılarının da ciddi ilgisini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin en belirgin özelliği fiyatıdır. Ixbt.com'un haberine göre bu amiral gemisinin fiyatı tam 12 bin avroyu buluyor. Bu da onu modern tüketici e-bisikletleri pazarındaki en pahalı seri üretim modeller arasına taşıyor. Fiyatın bu denli yüksek olması, taşıtın üstün kaliteli malzemelerine ve en son mühendislik çözümlerine dayanıyor.

Güç ve Teknik İmkanlar

Bisikletin merkez konumunda güçlü bir DJI Avinox M2S elektrik motoru yer alıyor; bu motor Boost modunda 150 N·m'ye varan etkileyici bir tork üretmeyi başarıyor. Elektrik sisteminin temelini oluşturan batarya ise 800 Wh kapasiteye sahip. Üreticinin belirttiğine göre, setle birlikte gelen 12 A gücündeki hızlı şarj cihazı sayesinde bataryayı sadece yarım saat içinde %75 şarj seviyesine ulaştırmak mümkün.

Kontrol ve konfor konusunda da üretici yüksek standartları benimsemiş. Çerçevenin üst borusuna entegre edilen modern OLED ekran, tüm kritik göstergeleri takip etme imkanı sunuyor. Ayrıca gidon üzerinde sürüş modunu değiştirmek için ayrı tuşlar bulunuyor. Modelin bir diğer ilgi çekici özelliği ise 65 W gücüne kadar destekleyen bir USB Type-C portunun yer alması; bu sayede yolculuk esnasında akıllı telefon veya dizüstü bilgisayarı şarj etmek mümkün oluyor.

Premium Bileşenler

Crussis e-Full 12.11 Pro X modeli en gelişmiş bileşenlerle donatıldı. Özellikle taşıt, Fox Podium Grip X2 Kashima maşa ve Fox Float X Live Valve Neo Evol LV arka amortisör ile donatılmış üst düzey bir süspansiyon sistemine sahip. Fren sistemi için ise güvenilir SRAM Maven Ultimate hidrolik disk frenler tercih edildi. Birçok modern e-MTB modelinden farklı olarak bu bisiklet, ön ve arkada aynı ebatta tekerleklere ev sahipliği yapıyor.

Bisiklet, FSA Gradient i30 karbon fiber jantlar ve Maxxis lastiklerle donatıldı. Vites geçiş görevini ise SRAM XX Eagle AXS T-Type elektronik 12 vitesli aktarıcı sistemi üstleniyor. Bağımsız test verilerine göre L bedene sahip bu e-bisikletin ağırlığı yaklaşık 22,3 kg civarında, ancak resmi üretici henüz tam ağırlık detaylarını resmi olarak açıklamadı.