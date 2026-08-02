Denzel Dumfries, Real Madrid'deki ilk maçı hakkında konuştu

·73·Spor
Denzel Dumfries, Real Madrid'deki ilk maçı hakkında konuştu

Hollandalı savunma oyuncusu Denzel Dumfries, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçın ardından izlenimlerini paylaştı ve efsanevi kulübün başarısı için ter dökmekten gurur duyduğunu belirtti. Avusturya'nın Klagenfurt şehrindeki Wörthersee Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçı, futbolcu için yeni takımındaki ilk sınav oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un bildirdiğine göre, tecrübeli oyuncu Inter'den transfer olduktan hemen sonra teknik direktör José Mourinho tarafından ilk 11'e dahil edildi. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon hazırlık sürecindeki önemli aşamalarından biri olup oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu test etme imkanı sağladı.

Yeni pozisyon ve teknik direktörün talepleri

Maç boyunca Denzel Dumfries, alışılmış sağ bek pozisyonundan biraz farklı bir görev üstlenerek teknik direktörün taktiksel deneylerine katıldı. Kendi ifadelerine göre, yeni rolde oynamak kolay olmasa da takımın menfaatleri doğrultusunda her türlü görevi yerine getirmeye hazır.

Realmadrid TV'ye verdiği röportajda futbolcu şunları söyledi: "Kendimi iyi hissettim ve Real Madrid formasıyla çıkış yapmaktan gurur duyuyorum. Harika bir deneyimdi, şimdi ise daha fazla maç için sıkı çalışma zamanı."

Takımın potansiyeli ve gelecek planları

Şu anda takım antrenman kamplarını sürdürüyor ve bu durum yeni transferlerin ana kadro yıldızlarıyla uyumunu artırmasına olanak tanıyor. Dumfries, takımın teknik potansiyelinin çok yüksek olduğunu özellikle vurguladı.

"Henüz bir haftadır bir aradayız ve daha iyi kenetlenmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Sezon öncesi hazırlık dönemi tam da bunun için var. Takımda kalite çok yüksek ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz", diye ekledi Hollandalı futbolcu.

Real MadridDenzel DumfriesJosé MourinhoFiorentinaTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıReal Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıBugün, 07:21Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Bugün, 07:10Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduStirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduBugün, 06:5212 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)Bugün, 06:47Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Bugün, 06:22William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıWilliam Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıBugün, 06:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor