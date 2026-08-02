Denzel Dumfries, Real Madrid'deki ilk maçı hakkında konuştu

Hollandalı savunma oyuncusu Denzel Dumfries, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçın ardından izlenimlerini paylaştı ve efsanevi kulübün başarısı için ter dökmekten gurur duyduğunu belirtti. Avusturya'nın Klagenfurt şehrindeki Wörthersee Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçı, futbolcu için yeni takımındaki ilk sınav oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un bildirdiğine göre, tecrübeli oyuncu Inter'den transfer olduktan hemen sonra teknik direktör José Mourinho tarafından ilk 11'e dahil edildi. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon hazırlık sürecindeki önemli aşamalarından biri olup oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu test etme imkanı sağladı.

Yeni pozisyon ve teknik direktörün talepleri

Maç boyunca Denzel Dumfries, alışılmış sağ bek pozisyonundan biraz farklı bir görev üstlenerek teknik direktörün taktiksel deneylerine katıldı. Kendi ifadelerine göre, yeni rolde oynamak kolay olmasa da takımın menfaatleri doğrultusunda her türlü görevi yerine getirmeye hazır.

Realmadrid TV'ye verdiği röportajda futbolcu şunları söyledi: "Kendimi iyi hissettim ve Real Madrid formasıyla çıkış yapmaktan gurur duyuyorum. Harika bir deneyimdi, şimdi ise daha fazla maç için sıkı çalışma zamanı."

Takımın potansiyeli ve gelecek planları

Şu anda takım antrenman kamplarını sürdürüyor ve bu durum yeni transferlerin ana kadro yıldızlarıyla uyumunu artırmasına olanak tanıyor. Dumfries, takımın teknik potansiyelinin çok yüksek olduğunu özellikle vurguladı.

"Henüz bir haftadır bir aradayız ve daha iyi kenetlenmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Sezon öncesi hazırlık dönemi tam da bunun için var. Takımda kalite çok yüksek ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz", diye ekledi Hollandalı futbolcu.