Süper Lig: Temmuz ayının en iyi teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'de teknik direktörler savaşı! PFL, Temmuz ayı için dört adayı açıkladı. Mücadele kıyasıya ve sonuçlar çok heyecan verici! Temmuz ayında hangi hoca en iyisiydi, hangi takım en çok golü attı?

Özbekistan Süper Lig'i her ay teknik direktörler arasında kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Temmuz ayında dört uzman finalist olarak belirlendi. Güçlü rekabete ve sonuçlara bir göz atın — kazanan kim olacak makalenin sonunda!

Adaylar ve sonuçlar

Mirjalol Qosimov (OKMK): 3 maç, 3 galibiyet, averaj 9:4

Islom Ismoilov (Neftchi): 3 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, averaj 8:3

Vadim Abramov (Dinamo): 3 maç, 3 galibiyet, averaj 7:4

Ro‘ziqul Berdiyev (Nasaf): 3 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, averaj 5:2

Dikkat çeken yönler

Qosimov ve Abramov'un takımları tüm maçlarını kazandı.

Ismoilov ve Berdiyev ikişer galibiyet ve birer beraberlik elde etti.

Takımların hücum ve savunmasındaki farklar rekabeti daha da ilginç kıldı.

Heyecan ve tahminler

Hangi teknik direktör ayın en iyisi olacak?

Averaj ve sonuçlara bakarak kazananı tahmin etmek kolay değil.

Sizce hangi teknik direktör Temmuz ayının en iyisi seçilecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda arkadaşlarınızla, futbol severlerle paylaşın!