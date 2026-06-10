2026 Dünya Kupası'nın en genç ve en yaşlı oyuncularından oluşan sembolik kadrolar kuruldu

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2026 Dünya Kupası'nın en genç ve en yaşlı oyuncularından oluşan sembolik kadrolar kuruldu

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuva hakkındaki ilginç bilgiler artıyor. "365Scores" yayını, turnuvaya katılacak futbolcular arasından en genç ve en yaşlı oyunculardan oluşan sembolik kadroları belirledi.

Bu listede Özbekistan milli takımından bir temsilcinin yer alması taraftarlar için ayrı bir önem taşıyor. "Beyaz kurtlar"ın savunma oyuncusu Behruz Karimov, en genç futbolcuların sembolik kadrosuna dahil edildi. Bu, onun 2026 Dünya Kupası'ndaki en genç yeteneklerden biri olarak kabul edildiği anlamına geliyor.

En gençlerin sembolik kadrosunda farklı kıtalardan gelen gelecek vaat eden futbolcular yer alıyor. Özbekistan temsilcisi Behruz Karimov'un yanı sıra Fas, Bosna-Hersek, Senegal, Çekya, Meksika, Mısır, Hırvatistan, Avustralya ve diğer ülkelerden futbolcular da listede bulunuyor.

En genç futbolcuların sembolik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Behruz Karimov — Özbekistan;

  • Bouaddi — Fas;

  • Alajbegovic — Bosna-Hersek;

  • Ndiaye — Senegal;

  • Hamza — Mısır;

  • Jurkas — Bosna-Hersek;

  • Harrington — Avustralya;

  • Sochurek — Çekya;

  • Vuskovic — Hırvatistan;

  • Mora — Meksika;

  • Mbaye — Senegal.

Bu kadro, Dünya Kupası'nın sadece büyük yıldızlar için değil, aynı zamanda yeni nesil yetenekler için de kendini gösterme alanı olduğunu kanıtlıyor. Böyle bir listeye girmek genç bir futbolcu için büyük bir onurdur. Özellikle Özbekistan'ın ilk kez Dünya Kupası'na katıldığı bir dönemde Behruz Karimov'un böyle bir sembolik kadroya dahil edilmesi milli futbolumuz için sevindirici bir haber.

Karimov gibi genç futbolcular için Dünya Kupası büyük bir tecrübe okulu olacak. Büyük sahne, güçlü rakipler, yüksek baskı ve milyonlarca taraftarın ilgisi, her genç oyuncuyu yeni bir seviyeye taşıyabilir. Artık her şey sahadaki performansa, özgüvene ve karaktere bağlı.

“365Scores” tarafından oluşturulan ikinci sembolik kadro ise bambaşka bir havaya sahip. Burada 2026 Dünya Kupası'na katılacak en yaşlı futbolcular bir araya getirildi. Bu kadroda futbol tarihinde adını altın harflerle yazdırmış efsaneler yer alıyor.

En yaşlı futbolcuların sembolik kadrosunda Arjantin lideri Lionel Messi, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, Hırvatistan orta sahası Luka Modric ve Bosna-Hersek forveti Edin Dzeko gibi yıldızlar bulunuyor. Sadece bu isimler bile listenin seviyesini ortaya koyuyor.

En yaşlı futbolcuların sembolik kadrosu şu şekildedir:

  • Ream — ABD;

  • Nagatomo — Japonya;

  • Stopira — Yeşil Burun Adaları;

  • Gordon — İskoçya;

  • Otamendi — Arjantin;

  • Boxall — Yeni Zelanda;

  • Quintero — Panama;

  • Modric — Hırvatistan;

  • Messi — Arjantin;

  • Dzeko — Bosna-Hersek;

  • Cristiano Ronaldo — Portekiz.

Bu takıma bakınca futbolda tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamak mümkün. Messi, Ronaldo ve Modric gibi futbolcular için 2026 Dünya Kupası büyük ihtimalle kariyerlerindeki son Dünya Kupası olacak. Bu nedenle oynayacakları her maç taraftarlar için ayrı bir tarihi öneme sahip olacak.

İlginç olan şu ki; bir tarafta Behruz Karimov gibi yeni nesil temsilcileri, diğer tarafta ise Messi, Ronaldo, Modric gibi bir döneme damgasını vurmuş efsaneler duruyor. Dünya Kupası'nın güzelliği de burada: tek bir turnuvada futbolun dünü, bugünü ve yarını aynı sahada buluşuyor.

Özbekistan için bu liste başka bir sembolik anlama daha sahip. İlk Dünya Kupası'nda milli takımımızın bir temsilcisi en genç yetenekler arasında anılıyor. Bu, Özbek futbolunda yeni bir neslin şekillendiğini ve genç futbolcuların uluslararası arenada dikkat çektiğini gösteriyor.

Bilgi için belirtelim, 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva tarihinde ilk kez 48 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu da daha fazla ülke, daha fazla futbolcu ve daha fazla ilginç hikaye demek.

“365Scores” tarafından oluşturulan bu iki sembolik kadro, Dünya Kupası'nın bir başka ilginç yönünü ortaya koydu. Bir tarafta büyük futbola yeni adım atan genç yetenekler, diğer tarafta ise futbol tarihinde çoktan kendi sayfasını yazmış efsaneler.

Artık taraftarlar için en heyecanlı kısım sahada başlayacak. Gençler kendilerini göstermeye, yaşlılar ise bir kez daha tarih yazmaya çalışacak. Dünya Kupası işte bu tür hikayelerle güzel: burada dünün kahramanları ve yarının yıldızları aynı anda sahneye çıkıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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