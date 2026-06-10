Tottenham'da büyük temizlik: Yves Bissouma ve 10 futbolcu takımdan ayrıldı

Tottenham kulübü, başarısız geçen 2025-26 sezonunun ardından kadroda köklü bir yenilenmeye gitme kararı aldı. Londra ekibi, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcuyla yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Bu listedeki en dikkat çekici isim, son yıllarda yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Yves Bissouma oldu. Bu haberi Goal.com duyurdu.

2022 yılında Brighton'dan transfer edilen Bissouma, Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 111 maça çıktı. 2025 yılında Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a karşı kazanılan zaferde ilk 11'de görev alarak kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Ancak Kuzey Londra'daki son yılı, disiplin sorunları ve istikrarsız performansıyla hatırlanacak.

Bissouma ile kulüp arasındaki ilişkiler, teknik direktör Thomas Frank döneminde ciddi şekilde bozuldu. Danimarkalı çalıştırıcı, oyuncunun antrenmanlara sürekli geç kalmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle onu PSG ile oynanan Süper Kupa maçı ve Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmıştı. Daha önce eski teknik direktör Ange Postecoglou da oyuncuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle bir maç kadro dışı bırakmıştı.

Kulüpten ayrılanlar arasında sadece A takım değil, altyapı oyuncuları da bulunuyor. U-21 takımından Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig ve Calum Logan ile yollar ayrıldı. Ayrıca U-18 takımından Jamel Beggs, Samal Bangura ve Leon Myrtaj'a da yeni sözleşme teklif edilmedi.

Elijah Upson ise Tottenham'ın sunduğu yeni sözleşmeyi reddederek kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldı. Böylece Londra ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde daraltarak büyük transferler için yer açıyor.