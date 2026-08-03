PSG, Parma kalecisi Zion Suzuki transfer yarışına katıldı

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü, Parma'nın kalecisi ve Japonya millî takımı oyuncusu Zion Suzuki'yi kadrosuna katmak için resmen 33 milyon euro teklif gönderdi. Goal.com'un haberine göre, Ligue 1 şampiyonları bu transfer yarışında başta ana favori konumunda olan Juventus'u geride bırakarak keskin bir hamle yaptı ve transfer piyasasında üstünlüğü ele geçirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 23 yaşındaki kalecinin Parma'daki mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. O, 2024 yılında Sint-Truiden takımından 8,2 milyon euro karşılığında İtalyan kulübüne transfer olmuştu. Genç file bekçisi Serie A'da çıktığı 57 maçta kendini kanıtlamayı başardı ve bu süre zarfında ülkesinin bir numaralı kalecisi haline geldi.

Transfer yarışı ve beklenmedik dönemeç

TuttoMercatoWeb ve tanınmış gazeteci Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, PSG'nin resmi teklifi Parislileri transfer yarışında net bir favori haline getirdi. Juventus, savunma hattını güçlendirmek için tam da bu Japon kaleciyi ana hedef olarak belirlemişti. Ancak Fransa kulübünün beklenmedik ve hızlı müdahalesi Torino ekibini zor durumda bıraktı ve onları başka alternatifler aramaya zorlayabilir.

Bu adım uzmanlar için biraz beklenmedik bir durum oldu; çünkü PSG'de Matvey Safonov birinci kaleci görevini yürütmekte, ayrıca geçen yaz Lucas Chevalier için de büyük bir bütçe harcanmıştı. Kaynaklara göre PSG, futbolcuya düzenli forma şansı garanti etmek amacıyla onu hemen sezon sonuna kadar Parma takımına kiralık olarak gönderebilir.

Gelecek planları

New York doğumlu Japon kaleci geçen sezon Parma formasıyla istikrarlı bir performans sergileyerek 20 Serie A maçının 5'inde kalesini gole kapattı ve takımının 12. sırayı almasına katkıda bulundu. Uluslararası alanda ise Japonya millî takımı safında 28 maça çıkarak statüsünü sağlamlaştırdı.

Günümüzde Parma yönetimi 2026/27 sezonu başlamadan önce futbolcunun geleceği konusunda hızlı bir karar almak zorunda. Serie A'nın 1. haftasında Parma, 22 Ağustos'ta Cagliari takımını konuk edecek. Öte yandan PSG de Ligue 1'deki şampiyonluk unvanını savunmaya Parc des Princes Stadyumu'nda Rennes karşısındaki maçla başlayacak.