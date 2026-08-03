Xabi Alonso, Real Madrid dönemindeki yaraları nasıl iyileştirdiğini anlattı

·70·Spor
Xabi Alonso, Real Madrid dönemindeki yaraları nasıl iyileştirdiğini anlattı

Chelsea takımının başantrenörlük görevini üstlenen Xabi Alonso, Real Madrid kulübünden ayrıldıktan sonra kariyerinde kalan derin "izler" hakkında ilk kez açıkça konuştu. İspanyol uzman, Londra kulübünde yeni profesyonel sayfasını açarken Stamford Bridge'i seçmesinin duygusal ve mesleki bağıyla açıklandığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, teknik direktör Madrid'de sadece yedi ay çalışmış ve bu yılın ocak ayında İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya mağlup olduktan sonra görevden alınmıştı. Bayer Leverkusen kulübü ile tarihi bir sezon geçiren ve kraliyet kulübüne gelen uzman için bu dönem zorlu bir sınava dönüştü. Avustralya'daki sezon öncesi turnuva tanıtımında konuşan 44 yaşındaki uzman, başarısızlığı analiz etmek için belirli bir süreye ihtiyacı olduğunu kabul etti.

"Neyse ki kariyerimde böyle sakatlıklar çok fazla değil. Evet, bende bir iz kaldı, ama onlar iyileşir. Artık bu yara iyileşti ve ben Madrid'de işe başladığımdaki gibi bu yeni adımdan keyif almaya hazırım ve motivasyonum tam," diyerek İspanyol teknik direktörün sözlerini aktarıyor yayın.

Taktiksel yaklaşımların gözden geçirilmesi

Geçtiğimiz süreçte antrenörlük stili ve taktiksel yaklaşımlarını derinlemesine analiz ettiğini belirten Xabi Alonso, kendisine karşı aşırı eleştirel bir tutum sergilediğini vurguladı. Real Madrid'deki kısa kariyeri boyunca neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ayrıntılı bir şekilde inceledi.

"Geriye dönüp bakarak iyi yönleri ve çalışmayan şeyleri ayırıyorum. Kendime karşı çok eleştirel davrandım, çünkü her şey beklendiği gibi gitmeyince neyin daha iyi yapılabileceğini düşündüm," diye ekledi teknik direktör.

Chelsea için yeni bir başlangıç noktası

Bu atama, Londra kulübü için kritik bir döneme denk geliyor. 2025-26 sezonu boyunca üç teknik direktör değiştiren Chelsea, geçen şampiyonayı 10. sırada tamamlamıştı. Avrupa kupalarındaki maçlardan muaf olan takım, artık tüm dikkatini iç sahadaki başarılara yöneltecek.

Xabi Alonso'ya göre, Madrid'de karşılaşılan zorluklar ve hayal kırıklıkları onu daha güçlü bir uzman haline getirdi. Teknik direktör, bu deneyimin görüşlerini daha da keskinleştirdiğini ve gelecekteki sonuçların daha iyi olacağını umduğunu vurguladı.

Xabi AlonsoChelseaReal MadridPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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