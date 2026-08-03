Liverpool hazırlık maçında Leeds United'a farklı mağlup oldu

·96·Spor
Liverpool hazırlık maçında Leeds United'a farklı mağlup oldu

Yeni sezona hazırlanan Liverpool, teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki ilk ciddi sınavında ağır bir yenilgi aldı. Leeds United ile oynanan hazırlık maçında Merseyside kulübü, maçın başında iki farkla öne geçmesine rağmen sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. AS gazetesinin haberine göre, bu karşılaşma takımın temel kadrodaki futbolculara ne kadar bağımlı olduğunu açıkça gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İlk yarıdaki üstünlük ve Iraola'nın taktiği

Karşılaşmanın 7. dakikasında Liverpool skoru açtı. Dominik Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında topu Milos Kerkez topukla aktardı ve Luke Chambers kafa vuruşuyla ağları sarstı. Bu gol, teknik direktör Andoni Iraola'nın duran toplardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan taktiğinin sonuç verdiğini gösterdi.

İlk yarı boyunca sahanın başrolünde Florian Wirtz vardı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında harika bir form yakalayan orta saha oyuncusu, hatlar arasında akıllıca hareket ederek Jeremi Frimpong ve Rio Ngumoha'ya boş alanlar yarattı. Devrenin bitimine beş dakika kala ise Wirtz, eski Bayer Leverkusen takım arkadaşının yaptığı asisti gole çevirerek farkı artırdı.

Ayrıca Lukas Nmecha'nın tehlikeli şutunun ardından kaleci Giorgi Mamardashvili iki harika kurtarış yaparak takımını mutlak gollerden kurtardı. Soyunma odasına Liverpool, güven veren 2-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıdaki keskin dönüş ve mağlubiyet

İkinci yarı oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Galibiyet neredeyse garantiyken teknik direktör Andoni Iraola risk alarak üç değişiklik birden yaptı; Florian Wirtz, Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai kenara alındı. Bu karar Leeds United'ın işine yaradı ve maçın kaderini belirledi.

Brenden Aaronson 60. dakikada farkı bire indirdi ve Leeds'in ataklarını ateşledi. Ardından Dominic Calvert-Lewin, ikinci yarıdaki parlak oyunuyla duble yaptı. Ceza sahası içinde boş kalan topu ağlara göndererek eşitliği sağladı ve sonunda takımına farklı galibiyeti getirdi.

Bu karşılaşma, Liverpool kadrosunda yedek oyuncular ve kadro derinliği açısından hâlâ birçok sorun olduğunu gösterdi. Yeni sezon öncesinde teknik adamın takım istikrarını sağlamak için ciddi dersler çıkarması gerekiyor.

LiverpoolLeeds UnitedAndoni IraolaFlorian WirtzDominik Szoboszlai
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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