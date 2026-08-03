Konrad Laimer Bayern forması giymeye devam edeceğini açıkladı

Almanya Bundesliga devlerinden Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Konrad Laimer, geleceğini Alman deviyle bağlayarak 2029 yazına kadar geçerli yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attı. Goal.com'un haberine göre, Avusturya millî takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar yükselen tecrübeli futbolcu, son aylardaki müzakere süreci ve taktomdeki yeri hakkında düşüncelerini paylaştı. Bunu Goal.com aktarıyor .

Çok yönlü futbolcu ve Vincent Kompany'nin güveni

Son zamanlarda sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle çeşitli söylentiler yayılmıştı. Ancak 29 yaşındaki sporcu, Bayern'den ayrılmayı bir an bile düşünmediğini ve her zaman Münih'te kalmak istediğini özellikle vurguladı. Vincent Kompany yönetiminde takımın en çok yönlü futbolcularından biri hâline gelen Laimer; sağ bek, sol bek ve ön libero pozisyonlarında aynı başarıyla görev yapabiliyor.

iMiaSanMia yayın organının aktardığı alıntılara göre futbolcu, yeni sezon taktik görevleri ve hangi pozisyonda oynamayı tercih ettiği konusunda şunları söyledi: "Hangi pozisyonda oynadığımdan bağımsız olarak en önemlisi sahada olmak istememdir. Farklı hatlarda kendimi rahat hissediyorum. Son iki yılda çoğunlukله sağ bekte, bazen de sol bekte oynadım. Özelliklerimle takıma yardımcı olabileceğime inanıyorum."

Müzakereler ve gelecek planları

Basında çıkan spekülasyonlara değinen Laimer, bu tür durumların modern futbol endüstrisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Kendi ifadelerine göre bir süre iletişim kesilmişti ancak sonrasında taraflar hızlıca anlaşmaya vardılar. "Çok şey yazıldı ama bu normal bir durum. Her zaman sakindim. Başta iletişim yoktu, sonra diyalog yeniden kuruldu ve her şey hızla çözüldü. Her zaman kulüpte kalmak istemiştim" dedi.

Vincent Kompany yönetimindeki teknik heyet, futbolcunun dinamik yeteneklerinden verimli şekilde yararlanmaya devam ediyor. Yeni anlaşma Münih kulübü için önemli bir adım olup kadro istikrarını sağlıyor. Laimer ise yeni sözleşmeden duyduğu memnuniyeti gizlemeyerek takım ile birlikte daha yüksek hedeflere ulaşmaya hazır olduğunu teyit etti.