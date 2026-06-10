Vitinha ve Joao Neves Real Madrid'e transfer olacak mı? Jorge Mendes cevapladı

PSG yıldızları Vitinha ve Joao Neves, yaz transfer dönemi öncesinde dedikoduların merkezinde kalmaya devam ediyor. Haberlere göre, Real Madrid bu Portekizli ikilinin hareketlerini yakından takip ediyor. Ancak ünlü menajer Jorge Mendes, müşterilerinin geleceği hakkındaki tüm sorulara açıklık getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Vitinha ve Neves, Luis Enrique'nin taktiksel şemasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Vitinha, Avrupa'nın en istikrarlı orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve geçen sezon tüm turnuvalarda 50 maçta forma giydi. 21 yaşındaki Joao Neves de Paris kulübü için önemli bir varlık haline geldi ve üretken oyunuyla taraftarların sevgisini kazandı.

Santiago Bernabeu ile ilgili haberlere rağmen Mendes, yaz transferleri hakkındaki söylentileri yalanladı. Fabrizio Romano ile yaptığı görüşmede menajer, Fransa şampiyonunun liderlerini satmaya niyeti olmadığını vurguladı. Mendes, "Vitinha ve Joao kimse için bir seçenek değildi. Onlar PSG için satılamaz futbolcular ve Paris'te çok mutlular" dedi.

Real Madrid yönetimi kadroyu genç ve yetenekli orta saha oyuncularıyla güçlendirmeyi hedeflese de, PSG yönetimi bu iki futbolcuyu "dokunulmaz" olarak görüyor. Kulüp, rekor düzeydeki bonservis bedellerinin bile Portekizli oyuncuları satmak için yeterli olmayacağını belirtti.

Artık tüm dikkatler transfer piyasasından milli takım maçlarına çevriliyor. Her iki futbolcunun da Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Dikkat çekici bir şekilde, Portekiz grup aşamasında Kongo DC, Özbekistan ve Kolombiya milli takımlarına karşı mücadele edecek.