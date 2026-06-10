Arsene Wenger, Kylian Mbappe'yi savundu: Real Madrid'de kurban edildi

·1·Spor
Arsene Wenger, Kylian Mbappe'yi savundu: Real Madrid'de kurban edildi

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Kylian Mbappe hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, Fransız yıldızın Real Madrid'deki sorunlar nedeniyle haksız yere suçlandığını vurguladı. Efsanevi teknik adama göre, Fransız yıldız Madrid kulübünde "günah keçisi" ilan edildi ancak yaklaşan Dünya Kupası'nda en iyi formuna geri dönecek. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Wenger'e göre Kylian Mbappe, eski seviyesinde olmayan bir Real Madrid kadrosuna katıldı. "Şu anda herkesin beklenti içinde olduğu bir isim var, o da Kylian Mbappe. Onun harika bir Dünya Kupası geçireceğine dair bahse girmeye hazırım. Bu sezon birçok kez haksız yere eleştirildi. Orta seviyede bir Real Madrid takımına düştü. Eskiden Madrid'de on tane dünya çapında oyuncu olurdu, şimdi ise sadece üç veya dört tane var" dedi Wenger, Le Figaro'ya verdiği röportajda.

Uzmana göre, Mbappe'nin sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle daha az maç pratiği kazanmış olması Fransa milli takımı için bir avantaj olabilir. Birçok yıldız büyük turnuvalara yorgun gelirken, 27 yaşındaki forvet fiziksel olarak zinde olacak. Wenger, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra birçok futbolcunun enerjisinin tükendiğini, ancak Mbappe'nin Kuzey Amerika'daki turnuvaya büyük bir enerjiyle gideceğini belirtti.

Ayrıca Arsene Wenger, Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımını yaklaşan şampiyonanın en büyük favorisi olarak görüyor. Fransızların sahip olduğu hücum gücü ve fiziksel kapasitenin başka hiçbir takımda olmadığını belirten Wenger, "Fransa'yı diğerlerinin önüne koyuyorum. Öyle forvetlerimiz var ki, maçın 70. dakikasında skor 0:0 olsa bile rakip yine de kaybeder. Fiziksel güç fark yaratır" diye ekledi.

Real MadridKylian MbappeArsene WengerFransaDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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