Chelsea yıldızları Madonna'nın çektiği tuhaf kısa filmde göründü

Chelsea forvetleri Cole Palmer ve Joao Pedro, pop müziğin efsanesi Madonna tarafından çekilen yeni bir kısa filmde beklenmedik bir şekilde yer alarak futbolseverleri şaşırttı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer almayan iki yıldız, şarkıcının "Confessions II" adlı 14 dakikalık projesinde, daha doğrusu bir umumi tuvalet sahnesinde göründü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu proje, Madonna'nın 2005 yılındaki ünlü "Confessions on a Dance Floor" albümünün devamı niteliğinde sunuldu. Chelsea oyuncuları filmde prestijli isimlerle aynı sahnede yer aldı: projede İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, süpermodel Kate Moss ve Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter da rol aldı. Futbolcuların bu tuhaf sahnedeki varlığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bilindiği üzere, Chelsea'nin 10 oyuncusu Dünya Kupası'na giderken, Palmer ve Pedro turnuvanın dışında kaldı. İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Palmer'ı kadroya almazken, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Pedro'yu tercih etmedi. Bu durum, futbolculara boş zamanlarında eğlence sektörünü deneme fırsatı verdi.

Joao Pedro, geçen sezon Brighton'dan transfer edildikten sonra tüm kulvarlarda 20 gol atarak verimli bir performans sergilemişti. Cole Palmer için ise sezon biraz şanssız geçti; sakatlıklar nedeniyle 34 maçta 11 golle sınırlı kaldı. Chelsea ise İngiltere Premier Ligi'ni 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılamadı.

Madonna, Londra kulüplerine yabancı değil. Şubat ayında, Tottenham akademisinde oynayan kızlarıyla birlikte Tottenham Hotspur Stadyumu'nda görüntülenmişti. Ayrıca Ekim ayında Stamford Bridge Stadyumu'nda Chelsea'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyeti de canlı izlemişti.