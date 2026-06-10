Bernardo Silva'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belli oldu

Avrupa futbolunda transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala şaşırtıcı ve sansasyonel haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdilerde ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının formasını terleten yetenekli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın, önümüzdeki sezon hangi dev kulübe katılacağı konusunda nihayet yeni ve güvenilir detaylar ortaya çıktı.

Tanınmış ve saygın muhabir Matteo Moretto'nun paylaştığı son özel habere göre, Portekizli yıldız İspanya'nın başkenti güzel Madrid şehrinde yaşama ve çalışma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Bu nedenle, Madrid'in Atletico kulübüne transfer olmayı ve 'matraschilar' (yatakçılar) için ter dökmeyi çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Madrid kulübü yönetimi ise bu ses getirecek transferi başarıyla tamamlamak için gerekli tüm adımları atıyor. Kulüp yetkilileri, futbolcunun güvenilir menajeriyle sürekli yakın iletişim halinde kalarak, ilgili tarafları İspanya projesinin ne kadar parlak olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Hatırlatmak gerekir ki, 31 yaşındaki tecrübeli ve yaratıcı orta saha oyuncusu Bernardo Silva, mevcut sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Manchester City kulübünden tamamen ayrılacak. Bu sebeple, Madrid kulübüne hiçbir bonservis bedeli ödenmeden, yani tamamen bedelsiz olarak serbest oyuncu statüsünde katılabilir. Bu durum, Atletico için yılın transferi olabilir.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Portekizli virtüöz futbolcu 2017 yılından bu yana 'şehirli'lerin kadrosunda istikrarlı ve oldukça başarılı bir performans sergiliyordu. O dönemde Fransa'nın Monaco kulübünden tam 50 milyon avro karşılığında büyük umutlarla İngiltere'ye getirilmiş ve Pep Guardiola'nın takımının vazgeçilmez kalbi haline gelmişti. Şimdi ise Diego Simeone yönetiminde yeni zaferlere ulaşmaya çok yakın.

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