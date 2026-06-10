Jamshid Saidov yeniden Qizilqum takımının teknik direktörü olarak atandı

Ülkemiz futbol dünyasında önemli ve beklenen bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Özbekistan Süper Ligi'nde yer alan ve Navoi bölgesinin ana takımı olan Qizilqum kulübü yönetimi, teknik direktörlük koltuğunu deneyimli ve yerel taraftarlar tarafından çok iyi tanınan bir uzmana emanet etmeye karar verdi. Resmi bilgilere göre, tanınmış teknik direktör Jamshid Saidov, Navoi ekibinin yeni teknik direktörü olarak görevine başladı.

Jamshid Saidov, bu teklifi kabul etmeden önce mevcut sezon boyunca Taşkent'in ünlü Lokomotiv takımının teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Navoi kulübü yönetimi ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve taraflar sezon sonuna kadar geçerli resmi sözleşmeyi imzaladılar. Artık yeni teknik direktörün önünde, takımı puan durumunda üst sıralara taşıma ve taraftarların beklediği güzel oyunu oluşturma görevi bulunuyor.

Dikkat çekici ve önemli bir nokta ise, bunun Jamshid Saidov'un Navoi bölgesine ilk gelişi olmamasıdır. Deneyimli uzman, daha önce 2023–2024 sezonlarında da Qizilqum kulübünde teknik direktör olarak başarılı bir şekilde çalışmış ve yerel taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Takıma geri dönüşü taraftarlar tarafından büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı.

Bilgi olarak hatırlatmak gerekirse, birkaç gün önce 'altın arayıcılar' yönetimi, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle önceki teknik direktör Akmal Rustamov ile yollarını dostane bir şekilde ayırmış ve görevine resmen son vermişti. Jamshid Saidov'un gelişinin takıma yeni bir soluk getireceğini ve yeni bir zafer dönemini başlatacağını umuyoruz. Biz de yeni teknik direktöre Qizilqum ile çıkacağı zorlu mücadelelerde başarılar diliyoruz!

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