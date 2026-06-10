Sebastian Kehl, Tottenham'ın teklifini reddetti

İngiltere Premier League temsilcisi Tottenham, yeni sportif direktör arayışında ciddi bir engelle karşılaştı. Eski Borussia Dortmund yöneticisi Sebastian Kehl, Londra kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından iş birliği yapmayı reddetti. Alman uzman bizzat Londra'ya gitmesine rağmen anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. bildirdi.

Sky'ın haberine göre, taraflar kulübün gelecekteki stratejik yönü konusunda ortak bir noktada buluşamadı. 46 yaşındaki Kehl, Tottenham projesinin uzun vadeli vizyonu ve yönetim sistemindeki yetki dağılımı konusunda yönetimle anlaşamadığını belirtti. Bu durum, Londra kulübünün hiyerarşisinde beklenmedik bir değişikliğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, görüşmelerin tıkanmasının ana nedenlerinden biri, takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi ile ilgili yetki meselesi oldu. İtalyan teknik adam, transferler ve sportif yapı üzerinde büyük bir etki gücüne sahip olmayı talep ediyor. Borussia Dortmund sisteminde büyük bir özerkliğe alışkın olan Kehl ise bu çalışma düzenini kabul etmedi.

Şu anda Tottenham'ın sportif departmanını Johan Lange yönetmeye devam ediyor. İlk plana göre, Kehl ve Lange'in bir tandem olarak çalışması ve kulübü yeniden İngiltere Premier League'in zirvesine taşıması hedefleniyordu. Artık Lange, yaz transferleri konusunda teknik heyetle bağımsız olarak çalışmaya devam edecek.

Bild gazetesinin haberine göre, Sebastian Kehl ile Avrupa'nın diğer dev kulüpleri de ilgileniyor. Dortmund'daki başarılı performansı ve rekabetçi bir kadro oluşturmadaki tecrübesi, birçok kulüp için onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Tottenham ise sportif departmanını güçlendirmek için yeni adayları değerlendirmek zorunda.