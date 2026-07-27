Salah Beşiktaş’a yakın: Kulüp son yanıtı bekliyor

Muhammed Salah’ın Beşiktaş’a transferinde kritik saatler başlamış olabilir. Türk basın Mısırlı yıldızın transferinin bugün açıklanma ihtimalini öne sürerken, kulübün son resmi pozisyonuna göre anlaşma henüz tamamen tamamlanmadı.

Beşiktaş, Salah ve temsilcilerine son teklifini sundu. Artık İstanbul kulübü futbolcunun nihai yanıtını bekliyor — büyük transfer yolundaki asıl entrika da tam olarak burada yatıyor.

Formalar hazır, ancak henüz imza atılmadı

Gazeteci Atakan Kurt’un aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, Salah’ı karşılamak için organizasyon hazırlıklarını neredeyse tamamladı.

Haberlerde şu planlardan bahsediliyor:

Salah soyadının yazılı olduğu formaların hazırlanması;

Havalimanında görkemli karşılama töreni;

Futbolcunun özel araçla stadyuma getirilmesi;

Taraftarların katılımıyla sözleşme imzalanması;

Transferin büyük bir tanıtımla duyurulması.

Ancak formanın hazırlanmış olması veya törenin planlanması sözleşmenin imzalandığı anlamına gelmez. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, 25 Temmuz’da Salah cephesine nihai resmi teklifin gönderildiğini, artık kısa süre içinde yanıt beklendiğini söyledi.

Beşiktaş son teklifinde şartları iyileştirdi

Türk basınındaki bilgilere göre, görüşmelerin başında futbolcunun temsilcisinin talep ettiği yüksek komisyon nedeniyle ciddi bir engel ortaya çıkmıştı.

Serdal Adalı, Salah’ın başlangıçta transferi onayladığını, ancak haberlerin basına sızmasının ardından menajerin finansal taleplerinin keskin bir şekilde arttığını belirtti. Kulüp başkanı, yaklaşık yüzde 35’lik komisyon talebinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yapılan sonraki görüşmelerde taraflar arasındaki farkın azaldığı bildirildi. Bazı kaynaklar menajerin komisyon talebini düşürdüğünü ve Beşiktaş’ın geliştirilmiş son teklifi sunduğunu yazıyor. Ancak sözleşmenin kesin finansal şartları kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Salah’a ne kadar maaş teklif edildi?

Türk basınında birbirinden farklı rakamlar yer alıyor.

Şart Basindaki iddia Sözleşme süresi 1+1 veya 2 yıl Yıllık garanti maaş 12–15 milyon euro Bonuslar 4 milyon euroya kadar İki yıllık toplam maliyet 40 milyon avrodan fazla

Son haberlerde Salah’a yıllık 15 milyon euro garanti maaş ve performansa bağlı ek bonuslar teklif edildiği belirtildi. Ancak bu rakamlar şimdilik yalnızca basın bilgisi olup, resmi sözleşme açıklanana kadar nihai kabul edilmez.

Salah’ın kendisi transferi onaylıyor mu?

Kulüp başkanının açıklamasına göre Salah, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbol şubesi yönetimiyle görüşerek İstanbul’a taşınma fikrine ilk başta olumlu yaklaşmış.

Ancak futbolcunun menajeri Rami Abbas, daha önce Salah’ın gelecek sezon nerede oynayacağını henüz bilmediğini yazarak transferin bittiğine dair haberleri şüpheye düşürmüştü. Bu yüzden sözlü onay ile imzalanan sözleşme arasındaki kritik fark devam ediyor.

Mevcut durumda «Salah Beşiktaş futbolcusu oldu» demek için erken. Doğru ifade — kulüp teklif gönderdi ve son yanıtı bekliyor.

Beşiktaş neden Salah için büyük bir risk alıyor?

34 yaşındaki Salah bonservis bedeli ödenmeyen bir serbest oyuncu konumunda. Ancak yüksek maaş, bonuslar, imaj hakları ve menajer komisyonu anlaşmanın toplam maliyetini çok yüksek seviyelere taşıyabilir.

Buna rağmen Beşiktaş için bu transfer birkaç açıdan büyük önem taşıyor:

Takımın hücum potansiyelini ciddi şekilde artırmak;

Uluslararası alanda kulübün prestijini yükseltmek;

Yeni sponsorlar ve ticari anlaşmalar çekmek;

Forma satışlarını ve sosyal medya kitlesini artırmak;

Türkiye ligindeki rakiplere güçlü bir mesaj göndermek.

Beşiktaş halihazırda Arsenal’den Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Salah’ın da gelmesi kulübün yaz transfer dönemini Türk futbol tarihinin en sansasyonel dönemlerinden birine dönüştürebilir. Trossard ile sözleşme imzalandığı kulüpler tarafından doğrulandı.

Salah Liverpool’da nasıl bir miras bıraktı?

Liverpool, Salah’ın 2025/26 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağını mart ayında resmi olarak açıklamıştı. Mısırlı futbolcu İngiltere’de dokuz yıl oynayarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve diğer büyük kupaları kazandı.

Kulüpteki son maçının arifesinde 441 maçı ve 257 golü vardı. Bu istatistik Salah’ı Liverpool tarihinin en golcü oyuncularından biri yaptı.

Bu yüzden onun yeni kulübü hakkındaki her haber futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Beşiktaş ise Salah’a Avrupa’da kalma ve takımın mutlak lideri olma fırsatı sunuyor.

Resmi açıklama ne zaman gelebilir?

Atakan Kurt transferin bugün açıklanabileceğini söylüyor. Diğer Türkiye kaynakları ise Salah ve temsilcilerine nihai karar vermeleri için kısa bir süre tanındığını bildirdi.

Şu an için üç ana senaryo bulunuyor:

Salah teklifi kabul eder ve Beşiktaş transferi resmi olarak açıklar. Finansal konularda yeni bir görüşme gerçekleştirilir. Taraflar anlaşamaz ve Salah diğer teklifleri değerlendirir.

Mevcut bilgilere göre transfer eskiye kıyasla çok daha yakın. Ancak havalimanındaki karşılama töreni başlamayana kadar, kulübün resmi açıklaması gelmeyene kadar anlaşma bitti denemez.

Ana sonuç

Beşiktaş, Muhammed Salah’ı kadrosuna katmak için ciddi bir adım attı ve oyuncu cephesine son teklifini iletti. Türk basını formaların ve imza töreninin hazırlandığını yazıyor.

Ancak şu an için en önemlisi — Salah’ın imzası yok. Bu yüzden «transfer resmi olarak bitti» değil, «Salah’ın nihai kararı bekleniyor» tanımı gerçeğe çok daha uygun.

Eğer Mısırlı yıldız onay verirse, Beşiktaş sadece yazın değil, Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atabilir.