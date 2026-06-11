Messi, İzlanda maçı sonrası sakatlığı hakkında açıklama yaptı

ABD, Kanada ve Meksika sahalarında bugün resmen başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, son şampiyon Arjantin Milli Takımı hakkındaki haberler spor dünyasının ana gündem maddesi haline geldi. Özellikle milyonların sevgilisi, efsanevi forvet Lionel Messi'nin fiziksel durumu ve yakın zamanda yaşadığı sakatlık taraftarları endişelendiriyordu. Ancak turnuva öncesi oynanan son hazırlık maçının ardından «albiseleste» kaptanı, tüm şüphelere son vererek sağlık durumu hakkında yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasında İzlanda'ya karşı oynanan yoğun hazırlık maçının ardından gazetecilerin karşısına çıkan tecrübeli forvet, sahada kendini çok rahat hissettiğini ve sağlığıyla ilgili psikolojik engelleri tamamen aştığını memnuniyetle dile getirdi.

«Sahaya çıktığımda ne kadar harika hissettiğimi gizleyemem. Sakatlık sonrası oluşan o rahatsızlık hissinden ve tekrar sakatlanma korkusundan zihinsel olarak kurtulmak benim için çok önemliydi. Tam da bu psikolojik baskıyı yenmek için İzlanda maçında sahada olmayı ve oynamayı çok istiyordum.» «Artık sakatlıkları düşünmeyi tamamen bırakmak ve sadece maçlara odaklanmak istiyorum. Uzun zamandır beklenen tarihi Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık bir hafta kaldı ve şanslıyım ki şu an kendimi tamamen sağlıklı hissediyorum» diyerek sevincini yerel ve yabancı basın mensuplarıyla paylaştı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Arjantin Milli Takımı İzlanda karşısında rakibine hiç şans tanımayarak 3-0'lık net ve güven verici bir galibiyet aldı. En sevindirici olanı ise, uzun bir aradan sonra sahalara dönen Lionel Messi'nin bu güzel maçta bir gol atarak yüksek form grafiğini kanıtlamasıydı.

Turnuva takvimine bakacak olursak, son şampiyonu zorlu sınavlar bekliyor. Arjantinliler, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk ciddi maçlarını 17 Haziran'da Afrika'nın sürprizlere açık takımı Cezayir'e karşı oynayacaklar. İki kıta temsilcisi arasındaki bu karşılaşmanın gerçek bir savaşa dönüşeceği şüphesiz.

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