Fenerbahçe, Shomurodov transferi için görüşmelere başladı

Özbek futbolunun gerçek gururu, milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov hakkındaki transfer dedikoduları yeni ve oldukça heyecan verici bir aşamada devam ediyor. Yakın zamanda sitemiz aracılığıyla, Türkiye'nin efsanevi kulübü Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ın yetenekli forvetimizin oyununa şahsen ilgi duyduğunu bildirmiştik. Bugün ise İstanbul devi bu konuda somut adımlar atmaya başladı.

Türk spor basınının son bilgilerine göre, tam 12 yıldır şampiyonluk kupasına hasret kalan ve bu kara talihe son vermeye kararlı olan Fenerbahçe, Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Saygın yabancı kaynaklardan biri olan «politikam.com» sitesinin haberine göre, kulüp yetkilileri geçen sezon İstanbul Başakşehir formasıyla parlayan yıldız forvetimizin transferi için resmi masaya oturdu. İşte bu büyük yankı uyandıran anlaşmanın tüm detayları.

44 maçta 23 gol: İstikrar ve gücün simgesi

Okyanus ötesindeki Dünya Kupası'nda yer alan 30 yaşındaki oyuncumuz, geride kalan sezonda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda İstanbul Başakşehir'in yenilmez ve ana gol silahı haline geldi. Shomurodov, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 44 maça çıkarak rakip fileleri 23 kez havalandırdı ve kariyerinin en verimli, en parlak dönemlerinden birini geçirdi.

Özellikle Eldor'un gol sezgisi, soğukkanlılığı ve rakip ceza sahasındaki fiziksel üstünlüğü Türk futbolunda büyük bir iz bıraktı. Bu nedenle ünlü İstanbul kulübü, Özbek forveti hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek için en uygun aday olarak görüyor.

İstanbul devinin transfer stratejisi ve 10 milyonluk engel

Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe kulübü spor yönetimi, Eldor Shomurodov'u takımda 'üçüncü forvet' olarak kullanmayı planlıyor. Ana kadro forvetlerine alternatif olması ve takım içindeki sağlıklı rekabeti üst seviyeye taşıması bekleniyor. Eldor'un hem merkezde hem de her iki kanatta etkili olabilmesi, yeni kulübünün çok yönlü taktik planlarına tam uyum sağlıyor.

Ancak İstanbul Başakşehir kulübü, golcüsünü kolay kolay bırakmak istemiyor. Sezon sonunda piyasa değeri önemli ölçüde artan oyuncusundan maksimum faydayı sağlamak isteyen kulüp yönetimi, Özbek forvet için yaklaşık 10 milyon Euro talep ediyor.

Roma'dan Fenerbahçe'nin kapısına giden yol

Hatırlatmak gerekir ki, Eldor Shomurodov geçen yaz İtalya'nın ünlü kulübü Roma'dan 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna Başakşehir'e kiralanmıştı. İstanbullular, ilk anlaşma maddelerini kullanarak sezon sonunda Roma kulübüne 2,8 milyon Euro daha ödedi ve oyuncunun bonservisini tamamen aldı.

Dünyaca ünlü Transfermarkt portalı tarafından sağlanan son verilere göre, Özbek forvet mevcut takımıyla 30 Haziran 2029'a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Uzmanlar, Eldor'un verimli sezonunu göz önüne alarak piyasa değerini 5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya yükseltti. Şimdi Fenerbahçe, hedefine ulaşmak için önümüzdeki günlerde şehirdaşlarıyla görüşmelerin ikinci turuna devam edecek. Sevilen futbolcumuza bu transferin şans ve yeni başarılar getirmesini diliyoruz!

Eldor Shomurodov'un Fenerbahçe'ye transfer detaylarını, Aziz Yıldırım'ın yeni planlarını ve Süper Lig'in en sıcak, özel transfer haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!