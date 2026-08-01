FIFA Milyar Dolarlık Tartışmalı Planından Vazgeçti: Infantino Geri Adım Atmak Zorunda Kaldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futbol tarihindeki en tartışmalı ve büyük mali projelerden birini durdurmak zorunda kaldı. Dünya Kupaları ve diğer prestijli turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara satma planı, kıtalararası büyük bir siyasi krize dönüştü. Avrupa ve Kuzey Amerika futbol federasyonlarının ilan ettiği sert boykot tehdidi, FIFA yönetimini seçtiği yoldan geri adım attırmaya itti.

Fırtına Koparan Teklif: Dünya Kupası Hakları Satışa mı Çıkarılmıştı?

Son aylarda FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ortaya atılan girişim, dünya futbolunda adeta bir «şok» etkisi yarattı. Projeye göre teşkilat, Dünya Kupaları ve diğer büyük turnuvaların ticari ile yayın haklarının bir kısmını özel yatırımcı konsorsiyumuna devretmeyi planlıyordu.

Infantino bu anlaşmanın ulusal futbol federasyonlarının gelirlerini dört katına kadar artıracağını vurgulayarak, kararın kabul edilmesi için federasyonlara 19 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

Ancak uluslararası basın, özellikle de prestijli spor yayınlarının belirttiğine göre, olası yatırımcıların arkasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in akrabalarıyla bağlantılı finansal yapılar yer alıyordu. Bu durum ise süreç etrafındaki şüphe ve itirazları daha da artırdı.

«Geleceği Satmaya Hiç kimsenin Hakkı Yok»: UEFA'dan Sert Tepki

Projenin duyurulmasının ardından ilk olarak Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) sert bir direniş gösterdi. 30 Temmuz'da UEFA üyesi tüm 55 ulusal federasyon tek ses olarak FIFA'nın bu planına karşı bildiri yayımladı.

Avrupa futbolunun yönetim organı, Infantino'nun bu projeyi uygulamaya devam etmesi halinde FIFA bayrağı altında düzenlenen tüm turnuvaları, Dünya Kupası da dâhil olmak üzere tamamen boykot edeceğini bildirdi.

«Gelecek nesiller için güvenilir bir yönetime emanet edilen serveti özel ellere satmaya hiç kimsenin ahlaki hakkı yoktur», — denildi UEFA tarafından yayımlanan resmi bildiride.

Çok geçmeden Avrupa'nın duruşunu Kuzey ve Orta Amerika ile Karayip Denizi Ülkeleri Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) da tam olarak destekledi. İki büyük konfederasyonun birleşmesi FIFA'yı benzeri görülmemiş bir izolasyon tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Infantino'nun Geri Adımı ve «Futbolu Birleştirme» Vaadi

Giderek artan baskı, kitlesel hoşnutsuzluklar ve en önemlisi — yaklaşan Dünya Kupası'nın tehlikeye girmesi, FIFA yönetimini kendi pozisyonunu gözden geçirmeye mecbur bıraktı.

Gianni Infantino resmi bir açıklama yaparak FIFA'nın bu teklif üzerinde çalışmayı durdurduğunu duyurdu:

«Tüm bakış açılelerini dikkatle dinledik. Proje çeşitli anlaşmazlıklara yol açtı ve bu artık onun ilk hedefiyle uyuşmuyor. Bizim temel görevimiz her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmek olmaya devam edecektir», — dedi FIFA Başkanı.

Infantino, teşkilatın yakın zamanda tüm paydaşların, konfederasyonlar ve ulusal federasyonların katılımıyla genişletilmiş bir toplantı gerçekleştireceğini ekledi. Toplantıda futbolun finansmanı ve geliştirilmesi için alternatif, güvenli yollar ele alınacak.

Sonuç: Futbol Ticaretten Üstün mü?

Bu olay modern spor politikasında önemli bir emsal yarattı. FIFA'nın özel sermayeyi futbol yapılanmalarına daha derinden entegre etme çabası, ulusal ve kıtasal federasyonların kararlı tutumu sayesinde başarısızlığa uğradı.

UEFA ve CONCACAF'ın birleşik cephesi şunu gösterdi ki, en büyük mali kazançlar bile futbolun geleneksel dengesinden ve küresel turnuvaların öneminden üstün olamaz. FIFA için bu kısıtlama, doğrudan teşkilat içindeki güç dengesini yeniden gözden geçirme sinyali oldu.