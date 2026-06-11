Kazakistanlı milletvekilleri 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı destekleyecek

Okyanus ötesinde 2026 Dünya Kupası'nın ateşli ve şiddetli mücadeleleri başlarken, sadece ülkemizde değil, komşu devletlerde de bu prestijli turnuvaya olan ilgi en üst seviyeye ulaştı. Özellikle kardeş Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisi milletvekilleri, mevcut dünya kupası hakkındaki samimi düşüncelerini dile getirerek, bu tarihi turnuvada hangi milli takımların zaferi için heyecanlandıklarını açıkladılar.

Halk temsilcilerinin tercihleri çeşitlilik gösterdi; aralarında İspanya, Arjantin ve Hollanda gibi dünya futbolunun devleri sayılan takımların sıkı taraftarlarının olduğu ortaya çıktı. Ancak en sevindirici ve dikkat çekici olanı, Kazakistanlı milletvekillerinin çoğunun "2026 Dünya Kupası"nda gönülden bizim sevgili Özbekistan milli takımımızı destekleyeceklerini ve yeşil sahada tam olarak "beyaz kurtlar"ın yanında olacaklarını büyük bir gururla vurgulamalarıydı.

Kazakistanlı siyasetçilerin ve parlamento üyelerinin dünya kupası öncesinde dile getirdikleri düşünceler ve samimi dilekleri şu şekilde oldu:

Dünya devlerine gönül verenler

Samat Nurtaza: > "Çocukluğumdan beri Hollanda milli takımının oyunlarına hayranım ve onları destekliyorum. Dünya Kupası finallerinde şansları yaver gitmeyip henüz altın kupayı kazanamamış olsalar da, ben yine de onların sadık bir taraftarı olmaya devam edeceğim."

Magerram Magerramov: > "Uzun yıllardır, yani 1982 Dünya Kupası'ndan beri turnuvaları kesintisiz takip ediyorum. O dönemden beri kalbimde İspanya milli takımının derin bir yeri var. Bu nedenle, mevcut turnuvada tam olarak "kızıl boğa"nın şampiyonluk kürsüsüne çıkacağına yürekten inanıyorum."

Nikita Shatalov: > "Biz tarihsel ve geleneksel olarak İspanya ve son şampiyon Arjantin milli takımlarının güzel oyunlarını destekliyoruz. Elbette okyanus ötesindeki karşılaşmaları yakından takip ediyoruz, ancak en ateşli mücadelelerin başlayacağı play-off aşamasından itibaren maçları daha canlı izlemeyi planlıyoruz."

Özbekistan'ı tek gurur kaynağı bilenler

Yerlan Sairov: > "Bu Dünya Kupası'nda kan bağı ve kardeşlik bağımız olan Özbekistan ve Türkiye milli takımları yer alıyor. Turnuva boyunca tam olarak bu iki kardeş ülke temsilcilerini gönülden destekleyeceğiz ve onlardan yüksek sonuçlar bekliyoruz."

Jiguli Dayrabayev: > "Asya kıtasının onurunu, her şeyden önce en yakın komşumuz ve kardeşlerimiz olan Özbekistanlı futbolcular savunuyor. Ben bu dünya kupasında tüm varlığımla Özbekistan milli takımı için tezahürat yapacağım ve onlara zaferler diliyorum."

Yerkin Abil: > "Doğrusunu söylemek gerekirse, ben o kadar sıkı bir futbol taraftarı değilim ve bu spor dalını sürekli takip etmiyorum. Ancak bu tarihi turnuvada komşu olarak Özbekistan milli takımını tam destekliyorum."

Aydarbek Xojanazarov: > "Ben elbette bu uzun zamandır beklenen Dünya Kupası maçlarını büyük bir ilgiyle izleyeceğim. Turnuvada Özbekistan milli takımına başarılar diliyorum. Twitter ve sosyal ağlarda da aktif olarak tartışıldığı gibi, kadrolarında Abdukodir Husanov gibi çok yetenekli ve büyük bir geleceği olan genç futbolcular var. Husanov bugün sadece Özbek halkı için değil, tüm Orta Asya bölgesi için gerçek bir gurur kaynağıdır. Ayrıca Portekiz milli takımını da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü orada herkesçe bilinen ve sevilen Cristiano Ronaldo top koşturuyor. O, çalışkanlığıyla tüm dünya gençleri için büyük bir motivasyon ve güç kaynağıdır. Fırsattan istifade, herkese güzel futbol izlemeyi ve elbette sporla aktif olarak ilgilenmeyi tavsiye ediyorum."

Temsilcilerimizi bekleyen tarihi sınav

Hatırlatmak gerekir ki, tarihinde ilk kez final aşamasına katılmaya hak kazanan sevgili Özbekistan milli takımı, Kolombiya, Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımlarıyla birlikte turnuvanın oldukça şiddetli ve prestijli sayılan "K" grubunda yer alıyor.

İtalyan efsanevi uzman ve takımımızın hocası Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, Dünya Kupası'ndaki ilk tarihi ve heyecan verici karşılaşmasını bu yılın 18 Haziran tarihinde, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika'nın yeşil sahalarında, grubun en güçlü rakiplerinden biri olan Güney Amerika'nın ünlü Kolombiya milli takımına karşı oynayacak. Tüm Orta Asya halklarının kalben desteklediği temsilcilerimize bu sorumluluk gerektiren maçta büyük zaferler diliyoruz!

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