Mourinho, Real Madrid'in Julian Alvarez'i transfer etme planına karşı çıktı

Avrupa futbolunda transfer döneminin resmen açılmasına kısa bir süre kala, Real Madrid çevresindeki olaylar beklenmedik ve oldukça şiddetli bir hal alıyor. Yakın zamanda "kraliyet kulübü"nün yönetimini devralması neredeyse kesinleşen ünlü ve sansasyonel teknik direktör Jose Mourinho, Madrid devinin transfer politikasına daha ilk günden aktif bir şekilde müdahale etmeye başladı. İspanya'nın prestijli ve popüler «Mundo Deportivo» gazetesinin son dakika haberine göre, Portekizli "Special One" (Özel Biri), kulüp yönetiminin ezeli rakip Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i transfer etme planına kesin bir dille karşı çıktı.

İçeriden gelen bilgilere göre, deneyimli Portekizli teknik adam ile Real Madrid patronları arasındaki ilk ciddi anlaşmazlıklar ve taktiksel çatışmalar, kulübe dönüşü resmen açıklanmadan önce başladı. Tüm kriz, Atletico tarafından acımasızca reddedilen 150 milyon avroluk dev transfer teklifi etrafında dönüyor.

Şu anda Santiago Bernabeu içinde bu transfer kriziyle ilgili tek ve net bir mutabakat bulunmuyor. Real Madrid yönetimine yakın kaynaklar, Jose Mourinho'nun yetenekli Arjantinli forvet için resmi teklif yapılacağı planından önceden haberdar edildiğini, ancak teknik direktörün bu fikri asla desteklemediğini belirtiyor. Buna rağmen kulüp başkanlığı, bu görüşü dikkate almayarak yine de "matraschilar" (yatakçılar) kulübüne resmi teklif göndermeye karar verdi.

Ancak Mourinho'nun yakın çevresi, bu duruma tamamen zıt bir açıklama yapıyor. Onların versiyonuna göre, Portekizli uzman, Atletico ile yürütülen gizli görüşmelerden, bilgiler basına sızana kadar tamamen habersizdi. Bu yoruma inanacak olursak, Jose durumu ancak Real'in 150 milyon avroluk teklifinin Atletico tarafından reddedildiğine dair resmi haberler basında yer aldıktan sonra şaşkınlıkla öğrendi.

Yine de şu anda her iki taraf da önemli bir konuda hemfikir olduklarını gizlemiyor: Arjantin milli takımı oyuncusu Julian Alvarez, yeni Portekizli teknik direktörün kesinlikle talep ettiği ve kendi taktiksel şemasına uygun gördüğü futbolcular listesinde yer almıyor. Gazetenin vardığı sonuca göre, Mourinho, Atletico yıldızını Real'in hücum hattını güçlendirmek ve yeni zaferlere ulaşmak için öncelikli bir transfer hedefi olarak görmüyor ve başka adaylar arıyor. Bakalım Jose'nin Real'deki ikinci dönemi nasıl sürprizlerle başlayacak.

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