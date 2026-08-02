Bayern, Harry Kane'e Layık Bir Halef Arıyor

·84·Spor
Bayern, Harry Kane'e Layık Bir Halef Arıyor

Almanya Bundesliga devlerinden Bayern Münih, hücum hattının lideri Harry Kane'in uzun vadeli varisini aramaya başladı ve İngiltere Premier Ligi temsilcilerine ciddi şekilde odaklandı. Sport Bild'in haberine göre, Alman devi gelecekte oluşabilecek boşluğu doldurmak için şimdiden adayları inceliyor. Bu stratejik hamlenin Avrupa futbol sahalarında yeni bir büyük transfer yarışını tetiklemesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Münihli yöneticiler ve scoutlar, Manchester United forveti Benjamin Šeško'yu bir numaralı aday olarak yakından takip ediyor. Christian Falk'ın belirttiğine göre, 23 yaşındaki futbolcu kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Manchester United, yetenekli golcüsüne olan ilgiden oldukça haberdar ve onu planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Harry Kane'in Münih'teki Muazzam Mirası

Şu anda Harry Kane, Bayern için kesin olarak ana golcü konumunda kalmaya devam ediyor. 2023 yılında Tottenham'dan 95 milyon euro karşılığında transfer edilen 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Almanya'da kariyerinin en parlak dönemlerini geçiriyor. Münihli ekipte toplam 147 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, 146 gol atmayı başararak kulübün hücumdaki ana dayanağı haline geldi.

Geçtiğimiz sezon Harry Kane, kariyerinin en iyi bireysel sonucunu göstererek tüm kulvarlarda 51 maçta 61 kez rakip fileleri havalandırdı. İstikrarlı oyunu, Bayern'in üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu, DFB-Pokal ve Almanya Süper Kupa'yı kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca golcü futbolcu iki kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu; bu da ona layık bir halef bulmanın ne kadar zahmetli bir görev olduğunu gösteriyor.

Benjamin Šeško'nun Almanya'daki Tecrübesi

Bayern geleceği düşünerek hareket ediyor ve Benjamin Šeško'nun adaylığı tam olarak bu stratejiye uyuyor. Sloven futbolcu, İngiltere'ye taşınmadan önce Bundesliga'da top koşturarak büyük potansiyelini tam anlamıyla kanıtlamıştı. RB Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 87 maçta 39 gol atarak Avrupa'nın en güçlü forvetlerinden biri haline gelmişti.

Futbolcu geçen yıl 76.50 milyon euro karşılığında Manchester United kadrosuna katıldı ve Premier Lig'deki ilk sezonunda 30 maçta 11 gol kaydetmeyi başardı. Her ne kadar geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda en iyi formunu yeniden kazanmaya çalışsa uyum yeteneği ve potansiyeli Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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