Husayn Norchayev'den poker — Navbahor, Xorazm'ı farklı mağlup etti

Süper Lig'in 15. hafta maçında Namangan'da gerçek bir gol şöleni yaşandı. Navbahor sahasında Xorazm'ı 5-1 mağlup ederken, maçın kahramanı Husayn Norchayev oldu.

Forvet oyuncusu ilk yarıda hat-trick yaparken, devre arasından sonra bir gol daha atarak pokerini resmiyet kazandırdı. Onun bu muhteşem gecesi, Temur Kapadze'nin takımını puan durumunda 4. sıraya taşıdı.

Norchayev 25 dakikada hat-trick yaptı

Skor 16. dakikada açıldı. Navbahor'un hücumdaki atağını düzgün bir vuruşla tamamlayan Husayn Norchayev, ev sahibi ekibi öne geçirdi.

Yirmi dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 41. dakikada ise rakip kaleyi bir kez daha havalandıran Norchayev, sadece 25 dakika içinde hat-trick yapmayı başardı.

İlk yarının sonlarında Xorazm karşılık verdi. Rustamjon Abduhamidov 45+4. dakikada farkı azaltarak takımların soyunma odasına 3-1'lik skorla gitmesini sağladı.

İkinci yarıda poker tamamlandı

Konuk ekibin golü maçta heyecanı artırabilirdi. Ancak Navbahor devre arasından sonra da inisiyatifi rakibe vermedi.

60. dakikada Norchayev yeniden sahneye çıktı. Golcü futbolcu Xorazm ağlarını dördüncü kez sarsarak kişisel pokerini resmileştirdi — 4-1.

Yedi dakika sonra Ruslanbek Jiyanov maçın skorunu belirledi. Savunma hattında görev yapan futbolcunun golü, Namangan temsilcisinin farklı galibiyetine son noktayı koydu — 5-1.

Maçtaki tüm goller

Dakika Gol sahibi Skor 16 Husayn Norchayev 1:0 36 Husayn Norchayev 2:0 41 Husayn Norchayev 3:0 45+4 Rustamjon Abduhamidov 3:1 60 Husayn Norchayev 4:1 67 Ruslanbek Jiyanov 5:1

Navbahor'un attığı beş golün dördünün altına Norchayev imza attı. Maçın ilk saati içinde poker yapan oyuncu, mücadelenin kaderini erkenden belirledi.

Kapadze'nin takımı 4. sıraya yükseldi

Farklı galibiyetin ardından puanını 25'e çıkaran Navbahor, Süper Lig puan tablosunda 4. basamağa yükseldi.

Xorazm ise 16 puanla 12. sırada kaldı. Ürgenç ekibi, Namangan'daki olumsuz geleneği bu sefer de bozamadı.

Bu karşılaşmaya kadar Navbahor, Namangan'da oynanan sekiz maçın tümünü kazanmış, rakip kaleye 31 gol atıp kalesinde sadece 4 gol görmüştü.

Kadro:

Navbahor: Yusupov, Mirsaidov, Mamatkazin, Jiyanov (Abdurahmonov), Xolmatov, Norchayev (Kojo), Benjamin (Rahimjonov), Adhamzoda, Ilich (Jaloliddinov), Jgerenaiya, Usmonov (G‘iyosov).

Xorazm: Stoshich, Otaxonov (Ismoilov), Lusio (Ismoilov), Ortiqboyev, Nugumanov, Hamidjonov, Rom, Xo‘sinov (Pirmuhammadov), Hoshimov, Abduhamidov (Yejov), Sabino.

Temur Kapadze ikinci yarıda Jasurbek Jaloliddinov, Muhammadali G‘iyosov, Joel Kojo, Asadbek Rahimjonov ve Shohrux Abdurahmonov'a da şans verdi.

Bir gecede dört gol ve önemli üç puan

Navbahor için bu sadece farklı bir galibiyet değil. Namangan temsilcisi üst sıralar yarışında kritik üç puanı hanesine yazdırarak rakiplerine gözdağı verdi.

Maçın odak noktasında ise tek bir futbolcu vardı. Husayn Norchayev'in yaptığı poker, Süper Lig sezonunun en parlak bireysel performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sizce Norchayev bu formunu sürdürürse gol krallığı yarışında da iddialı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı futbolseverlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda in!”