United Airlines, Boeing 777-9 Uçaklarını Satın Almaktan Vazgeçti

ABD'nin büyük havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines, 2019-2021 yıllarında üretilen ilk Boeing 777-9 uçaklarını satın alma niyetinde olmadığını resmi olarak doğruladı. The Air Current tarafından yayınlanan habere göre, sertifikasyon süreci tamamlanmadan önce monte edilen yaklaşık 20 hava aracından bahsediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bu gövdelerin Emirates havayolu şirketi tarafından reddedilmesinin ardından United tarafından satın alınabileceğine dair söylentiler yayılmıştı. Ancak alıcıların bu tür teknolojiye olan ilgisizliği modern havacılık pazarında büyük tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar, ilk monte edilen örneklerin kaderinin nasıl şekilleneceğini dikkatle takip ediyor.

Havayolları neden ilk gövdelerden vazgeçiyor?

Emirates yönetimi, ilk üretim aşamasındaki uçakların nihai seri konfigürasyona getirilmesi için devasa boyutta ek işlemler gerektirdiğini belirtmişti. Ayrıca açık havada veya depolarda yıllarca saklanmanın bu hava araçlarının operasyonel ömrüne olumsuz etki edebileceği ifade edilmişti.

Emirates Başkanı Tim Clark, röportajlarından birinde bu tür uçakların ancak konserve kutusu yapmak için kullanılabileceğini alaycı bir dille ifade etmişti. Tamamen bu faktörler, diğer taşıyıcıların da bu partiye karşı temkinli yaklaşımını belirledi.

United Airlines Stratejisi ve Boeing 777X'in Geleceği

The Air Current bilgilerine göre United Airlines, Boeing şirketini ve analistleri bu 20 uçağı satın almayı düşünmediği konusunda resmi olarak bilgilendirdi. Analistlerin fikrine göre, havayolu halihazırda Boeing 777-200ER ve 777-300ER modellerini işletmesine rağmen ilk aşamadaki 777-9'ları kabul etmesi finansal ve teknik açıdan kendini haklı çıkarmıyor.

Son yıllarda United, filosunu genişletirken Boeing 787 Dreamliner modellerine öncelik veriyor. Ayrıca havayolu, uzun yıllardır planlanan Airbus A350 alımlarını da değerlendirmeye devam ediyor. İlk seri 777-9 uçaklarını modernize etmek, mürettebatı yeniden eğitmek ve teknik bakım altyapısını oluşturmak ek masraflar doğuracağı kesindir.

Buna rağmen United Airlines şirketi Boeing 777X programından tamamen vazgeçmiş değil. Program tam sertifikasyondan geçip hava araçlarının nihai seri teslimatları başladıktan sonra, havayolu en yoğun uzun mesafeli rotalar için bunları satın alma meselesine tekrar dönebilir.