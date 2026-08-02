Maleziya, Balaji Srinivasan'ın Kurucusu Olduğu Network School'un Faaliyetlerini Durdurdu

·53·Teknoloji
Maleziya, Balaji Srinivasan'ın Kurucusu Olduğu Network School'un Faaliyetlerini Durdurdu

Maleziya hükümeti, Amerikalı girişimci ve yatırımcı Balaji Srinivasan tarafından kurulan girişimci topluluğu Network School'un faaliyetlerinin durdurulması talimatını verdi. The Wall Street Journal'ın haberine göre bu karar, lisans sorunları nedeniyle alındı ve proje ülkedeki mevcut kampüsünü kapatmak zorunda kalıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kendisini "tekno-optimistler için sınır dışı bir topluluk" olarak tanımlayan Network School fikri, ABD'nin kaçınılmaz bir düşüş içinde olduğuna inanan Srinivasan'ın görüşleri doğrultusunda şekillenmişti. Girişimcinin temel amacı "yeni bir devlet kurmak" olup, söz konusu okul onun "The Network State" adlı kitabında açıklanan yeni bir toplum inşa etmeye yönelik yedi aşamalı planının ilk adımı olarak sunulmuştu.

Malezya'daki terk edilmiş otellerden birinde yer alan bu proje, WSJ tarafından "bir kısmı teknoloji inkübatörü, diğer kısmı ise kişisel gelişim merkezi" olarak tanımlandı. Ancak program katılımcıları koşullardan memnun kalmayarak odalardaki küflerden, ayrıca kadın ve gece hayatı eksikliğinden şikayetçi olmuşlardı.

Proje Çevresindeki Tartışmalar ve Tepkiler

Duruma açıklık getirmek amacıyla WSJ muhabirleri tarafından sorular gönderildikten sonra, 2023 yılında ABD vatandaşlığından vazgeçtiğini açıklayan Balaji Srinivasan X platformunda uzun bir gönderi yayımladı. Orada kendisini "gururlu bir Singapurlu" olarak adlandırarak, yayının kendisine karşı "sipariş bir makale" hazırladığını ve onu "ileri düzey bir kullanıcı" değil, "tuhaf bir insan" olarak göstermeye çalıştığından şikayet etti.

Anlaşılan o ki, bu girişimin yazarı eleştirilere rağmen planlarından vazgeçmemiştir. Malezya'daki kampüs kapatılırken Srinivasan, yakın zamanda Kazakistan'da yeni bir kampüs açılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Network SchoolBalaji SrinivasanMalezyaGirişimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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