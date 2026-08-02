PSG, Zion Suzuki için Parma'ya 33 Milyon Avro Teklif Etti

·41·Spor
PSG, Zion Suzuki için Parma'ya 33 Milyon Avro Teklif Etti

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kaleci pazarındaki ilk ciddi hamle gerçekleştirildi. Paris Saint-Germain, geleceği düşünerek kadrosunu güçlendirmeye başladı ve Japon kaleci Zion Suzuki için verilen yarışta rakiplerini geride bırakıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Paris kulübü Parma kalecisi için resmi olarak 33 milyon avro tutarında bir teklif gönderdi. Fransız devi bu adımla transfer pazarında niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

Parislilerin Yeni Planları

Teknik direktör Luis Enrique, Matvei Safonov'a layık bir rekabet oluşturacak güvenilir bir kaleci arıyor. Şu anda sözleşmelere ve gelecekteki sonuçlara olan talepler nedeniyle kulüp diğer seçeneklerden vazgeçmek zorunda kalıyor.

Bildirildiğine göre, PSG yönetimi kadrodaki bazı kalecilere tam olarak güvenmiyor. Bu nedenle Zion Suzuki transferi takım için öncelikli bir görev haline geldi ve müzakereler son aşamaya yaklaşıyor.

Juventus ve Kaleci Pazarı

Parislilerin bu hareketliliği diğer dev kulüplerin de dikkatini çekti. Özellikle transfer yarışının ana adaylarından biri olan Juventus artık diğer seçeneklere odaklanmak zorunda kalıyor.

Dibu Martinez'in transferinin neredeyse imkansız olması ve Svilar'ın Roma ile anılması nedeniyle, Torino kulübünün ana hedefi olarak Guglielmo Vicario kalıyor. Luciano Spalletti yönetimindeki takım, Tottenham kalecisini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Kaleci pazarındaki bu keskin değişiklikler yaz transfer döneminin hareketli ve beklenmedik olaylarla dolu geçeceğinin sinyalini veriyor. Her dev kulüp kadrosunu daha da güçlendirmek için finansal imkanlarını seferber ediyor.

PSGZion SuzukiJuventusTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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