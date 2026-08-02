Dünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildi

·4.2K·Dünya
Dünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildi

Antarktika'da hava sıcaklığı keskin bir şekilde düşerek son 14 yıldır görülmeyen seviyeler kaydedildi. Uzmanların verilerine göre, bazı bölgelerde sıcaklık −84°C'ye kadar düştü. Bu durum, 2012 yılından bu yana kaydedilen en soğuk derece olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, bu keskin soğukların Antarktika kışının en doruk noktasına denk geldiğini belirtiyor. Gökyüzünün tamamen açık olması, havanın çok kuru ve rüzgarların zayıf olması buz tabakasının neredeyse hiç ısı kaybetmemesine yol açtı. Sonuç olarak yer yüzeyi hızla soğuyarak rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ortaya çıktı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Bugün, 03:16İzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaİzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaBugün, 01:10Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Dün, 19:09Köpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktıKöpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktıDün, 19:02Arkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıArkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıDün, 18:48Marc Cucurella saç stilini değiştirdi (fotoğraf)Marc Cucurella saç stilini değiştirdi (fotoğraf)Dün, 18:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor