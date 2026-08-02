Dünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildi

Antarktika'da hava sıcaklığı keskin bir şekilde düşerek son 14 yıldır görülmeyen seviyeler kaydedildi. Uzmanların verilerine göre, bazı bölgelerde sıcaklık −84°C'ye kadar düştü. Bu durum, 2012 yılından bu yana kaydedilen en soğuk derece olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, bu keskin soğukların Antarktika kışının en doruk noktasına denk geldiğini belirtiyor. Gökyüzünün tamamen açık olması, havanın çok kuru ve rüzgarların zayıf olması buz tabakasının neredeyse hiç ısı kaybetmemesine yol açtı. Sonuç olarak yer yüzeyi hızla soğuyarak rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ortaya çıktı.