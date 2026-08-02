Chelsea, Arjantinli orta saha oyuncusu Valentin Barco'yu kadrosuna kattı

Transfer piyasasında aktif hareket etmeye devam eden Londra kulübü Chelsea, kadrosuna bir yetenekli futbolcuyu daha ekledi. İngiltere Premier Ligi temsilcisi, Fransa'nın Strasbourg kulübünden Arjantin milli takımının çok yönlü orta saha oyuncusu Valentin Barco'yu resmi olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer, Londra kulübünün yeni sezon öncesinde orta sahadaki seçeneklerini daha da genişletmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

ixbt.com ve uluslararası spor yayınlarının bilgilerine göre, 21 yaşındaki futbolcu Stamford Bridge stadyumunda teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki takımın kadrosuna katıldı. Valentin Barco, kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak Haziran 2033'e kadar Londra'da kalacak. Taraflar anlaşmanın mali detaylarını açıklamamış olsa da, bu transfer BlueCo sahiplik modeli kapsamındaki karşılıklı iş birliğinin bir sonraki verimli sonucu oldu.

Valentin Barco'nun futbol yolu ve kariyerindeki yükseliş

Arjantin'in ünlü Boca Juniors akademisinin ürünü olan Valentin Barco, profesyonel futboldaki ilk adımlarını çok erken attı. Henüz 16 yaşında A takımdaki ilk maçına çıkararak parlak yeteneğiyle uzmanların dikkatini çekmişti. Ardından Brighton'a transfer olan oyuncu, Sevilla ve Strasbourg kulüplerinde kiralık olarak forma giydi ve Avrupa futboluna uyum sürecini başarıyla tamamladı.

Özellikle Fransa'daki performansları kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Geçen sezon Strasbourg formasıyla tüm kulvarlarda 58 resmi maçta sahaya çıkan Arjantinli orta saha oyuncusunun oyunu herkesi hayran bıraktı. Kendi hesabına 3 gol ve 11 asist yazdırdı. Sahadaki aktifliği, savunmadaki güvenilir hamleleri ve rakip ceza sahası yakınındaki isabetli kararları onu Ligue 1'in en iyi futbolcularından biri haline getirdi.

Chelsea'deki yeni meydan okumalar ve sezon öncesi planlar

"Colo" lakabıyla tanınan genç futbolcunun Fransa ligindeki güvenilir performansı, Arjantin milli takımı teknik heyetinin de dikkatinden kaçmadı. Bu durum, uluslararası kariyerinde önemli bir aşama oldu. Chelsea yönetimi ve teknik direktör Xabi Alonso onu sadece geleceğe yatırım olarak değil, aynı zamanda derhal ilk 11 rekabetine dahil olabilecek bir futbolcu olarak görüyor.

Şu anda futbolcu sezon öncesi hazırlık sürecine katılmaya hazırlanıyor. Chelsea taraftarları sosyal medya aracılığıyla takımın yeni üyesini sıcak bir şekilde karşıladı. Valentin Barco'nun İngiltere Premier Ligi'ndeki çıkışı ve yeni takımındaki performansları futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor.