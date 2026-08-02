xAI, Colossus Veri Merkezindeki Gaz Türbinlerini Kademeli Olarak Söküyor

·36·Teknoloji
xAI, Colossus Veri Merkezindeki Gaz Türbinlerini Kademeli Olarak Söküyor

Elon Musk tarafından kurulan xAI, ABD'nin Tennessee ve Mississippi eyaletleri sınırında yer alan devasa Colossus veri merkezine elektrik sağlayan geçici mobil gaz türbinlerinin sökümünün başlatıldığını resmi olarak duyurdu. Ixbt.com'un haberine göre, toplam 69 adet güçlü jeneratörün 2027 yılı Temmuz ayına kadar tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu gaz türbinleri şirket tarafından geçici bir çözüm olarak kullanılmıştı. Plana göre, ilerleyen dönemde bunların yerini 1.2 GW kapasiteli kalıcı bir elektrik santrali alacak. Yeni enerji tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte mobil cihazların kademeli olarak şebekeden ayrılması ve sökülmesi öngörülüyor.

Colossus Projesinin Görülmemiş Hızı

Hatırlatmak gerekirse, xAI'a ait Colossus veri merkezleri rekor düzeydeki inşaat hızlarıyla tüm dünyada ün kazanmıştı. Şirket verilerine göre, 100 bin adet NVIDIA H200 yapay zeka hızlandırıcısını barındırmak için gerekli altyapı sadece 19 gün içinde kurulabilmişti.

Daha önce NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu ölçekteki büyük projelerin genellikle birkaç yıl sürdüğünü özellikle vurgulamıştı. Ancak yapay zeka kümelerini çok kısa sürede besleme zorunluluğu, geçici enerji tedariki şemasının kullanılmasını gerektirmişti.

Çevresel Tartışmalar ve Yargı Süreçleri

Bununla birlikte, geçici enerji tedarik sistemi ciddi itirazlara ve tartışmalara yol açtı. Yerel halk ve çevre örgütleri, mobil gaz türbinlerinin gerekli izinler olmadan çalıştırıldığını ve bölgedeki ekolojik durumu kötüleştirdiğini sert bir şekilde eleştirdi. xAI ise bu cihazların geçici nitelikte olduğunu öne sürerek bazı düzenleyici gerekliliklerin bunlara uygulanmayacağını vurgulamıştı.

Daha sonra ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu tür türbinlerin yine de ilgili izinleri alması gerektiğini bildirdi. Ayrıca Ulusal Renkli İnsanların Gelişmesine Yardım Derneği (NAACP), bunların kullanımının yasallığı konusunda mahkemede haklı bir dava açtı.

Yeni Anlaşma ve Gelecek Planları

Durumu karmaşıklaştıran bir diğer husus ise ABD Adalet Bakanlığı'nın, jeneratörlerin derhal kapatılmasının Colossus veri merkezinin kritik görevleri yerine getiren ikinci etabının çalışmalarına zarar verebileceği konusunda uyarmış olmasıydı. Ancak gelinen noktada xAI, Mississippi Eyaleti Çevre Koruma Departmanı ile karşılıklı bir anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşmaya göre, ileride inşa edilecek kalıcı elektrik santrali, ABD Temiz Hava Yasası (Clean Air Act) uyarınca verilen izin temelinde çalışacak. Mobil türbinlerden tamamen vazgeçilene kadar ise xAI, bunları zararlı emisyon hacmini önemli ölçüde azaltmaya olanak tanıyan ek arıtma sistemleriyle donatma taahhüdünde bulundu.

Elon MuskxAINVIDIAAITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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