Joan Garcia dövme yaptırmayı reddetti ve transfer sorularını yanıtladı

·61·Spor
Joan Garcia dövme yaptırmayı reddetti ve transfer sorularını yanıtladı

Barcelona kalecisi Joan Garcia, Sport gazetesine verdiği röportajda yedek beklemenin kendine has zorluklarından ve sorumluluğundan bahsetti. Futbolcunun sözlerine göre, kenarda durup takımı desteklemek ve maçı takip etmek, ilk 11'de oynamak kadar büyük bir duygusal gerilim ve deneyim gerektiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şimdilik İspanya milli takımının Dünya Kupası eleme maçlarında sahaya çıkmamış olsa da Garcia, yedeklerin de ana kahramanlar gibi takımın zaferine katkı sağlığına katî şekilde inanıyor. Kulübedeki her futbolcunun sahadakilerle birlikte var gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Dövme meselesi ve takımsal sözler

Sport gazetesi muhabirinin, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Marc Cucurella'nın teknik direktör Luis de la Fuente şerefine yaptırdığı dövmeyi tekrarlama niyetinin olup olmadığı yönündeki sorusuna Garcia esprili ama net bir yanıt verdi.

Taraftarların böyle bir adım atmasını talep edebileceğinin açık olduğunu, ancak vücudunda hiç dövme bulunmadığını ve yakın gelecekte böyle bir şey planlamadığını söyledi. Eğer takım Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsa, bunu kutlamak için başka bir yol bulacağını ifade etti.

Cucurella'nın transferi ve transfer piyasasındaki söylentiler

Ayrıca söyleşi sırasında Marc Cucurella'nın Real Madrid kulübüne transferi de göz ardı edilmedi. Garcia, millî takım kampında bu transferin büyük yankı uyandırdığını, ilk başta futbolcuyla biraz alay edilmesine rağmen sonunda her şeyin olumlu karşılandığını belirtti.

Ona göre her futbolcu kendi geleceği ve kariyeri için en doğru kararı kendisi verir. Garcia, bu geçişin Cucurella için faydalı olduğuna inandığını belirterek, sonuçta tüm takım arkadaşlarının onun seçiminden memnun olduğunu ekledi.

Julián Álvarez ve kulübün transfer politikası

Atlético Madrid'li forvet Julián Álvarez'in olası transferi hakkındaki soruyu yanıtlayan Garcia, Arjantinli futbolcunun üst düzey kalitesine yüksek değer biçti. Futboldan anlayan herkesin Álvarez'in eşsiz yeteneğini ve potansiyelini hemen fark edeceğini kaydetti.

Aynı zamanda kaleci, 150 milyon avroluk fiyat etiketleriyle ilgilenmenin kendi işi olmadığını hatırlattı. Garcia, Barcelona kulübü yönetimine ve teknik direktörün hamlelerine tamamen güvendiğini, tüm kulvarlarda rekabetçi olabilecek en güçlü kadroyu kuracaklarından şüphe duymadığını ifade etti.

Joan GarciaBarcelonaJulián ÁlvarezŞampiyonlar LigiTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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